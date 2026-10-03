Turistas españoles son expulsados de Torres del Paine tras ser sorprendidos fumando

Dos ciudadanos españoles fueron expulsados del Parque Nacional Torres del Paine y puestos a disposición de la Fiscalía Local de Puerto Natales luego de ser sorprendidos fumando en un sector donde está prohibido utilizar fuentes de calor.

El procedimiento ocurrió el viernes 2 de octubre durante un patrullaje de guardaparques de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) por el sendero Isla de los Hielos, ubicado en el sector de Playa Grey, en la Región de Magallanes.

Según informó el organismo, los visitantes habían sido advertidos previamente sobre la restricción. Pese a ello, infringieron la normativa, por lo que los funcionarios activaron el protocolo establecido para estos casos y dieron aviso a Carabineros.

Ambos turistas fueron detenidos por personal policial y posteriormente quedaron a disposición de la Fiscalía Local de Puerto Natales. CONAF no entregó en su comunicado mayores antecedentes sobre la situación judicial posterior de los involucrados.

¿Por qué está prohibido fumar en Torres del Paine?

La normativa del Parque Nacional Torres del Paine prohíbe fumar en su interior. Además, CONAF advierte expresamente que no se puede encender fuego ni utilizar fuentes de calor, entre ellas cigarros, en sectores no habilitados.

La prohibición también tiene sustento legal. La Ley de Bosques establece que no se puede encender fuego ni utilizar fuentes de calor en lugares no autorizados de áreas silvestres protegidas. La infracción puede ser castigada con presidio menor en sus grados mínimo a medio y una multa de entre 11 y 50 unidades tributarias mensuales (UTM).

CONAF había reforzado durante este año los llamados a respetar estas disposiciones. En enero, el organismo recordó que la utilización de fuego o fuentes de calor en áreas protegidas representa un riesgo para estos ecosistemas y está sujeta a sanciones.

Los dos ciudadanos españoles se convirtieron, de acuerdo con el director regional de CONAF en Magallanes, John Revello, en los primeros visitantes expulsados de Torres del Paine durante la temporada 2026-2027 por infringir la normativa del parque.

La autoridad regional señaló que el organismo se mantiene vigilante frente a conductas que puedan representar un riesgo tanto para el entorno como para las personas que visitan el área protegida.