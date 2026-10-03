Hallan imágenes de líderes de Al Qaeda en redes sociales del piloto sospechoso de atacar un vuelo de Flydubai

El piloto sospechoso de haber atacado a otro piloto a bordo de un vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv el miércoles fue apartado de un empleo anterior en la aerolínea nacional de Omán el año pasado, luego de que surgieran preocupaciones por sus posturas extremistas, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto.

El piloto es un ciudadano omaní llamado Hamam al-Hammami, según las dos fuentes y un funcionario israelí. Medios estatales sauditas también identificaron a al-Hammami. Nació en Emiratos Árabes Unidos, de padre omaní y madre siria, y ha pasado varios años de su vida en ese país, agregó una de las fuentes.

Sin identificar al sospechoso por su nombre, el fiscal general de Emiratos Árabes Unidos dijo que el copiloto a bordo del vuelo atacó a su colega con un hacha y luego intentó tomar el control del avión en un intento de cometer un “acto terrorista”. La mayoría de los aviones de pasajeros deben contar con hachas de emergencia a bordo.

Un perfil de LinkedIn con el nombre de Hamam al-Hammami indicaba que trabajó durante siete años en Oman Air, que dejó la compañía en febrero de 2025, antes de incorporarse a la aerolínea marroquí Royal Air Maroc en junio de 2025 y dejarla en enero de 2026. La página no hacía ninguna mención a Flydubai. Una de las fuentes confirmó que el perfil pertenece al piloto de Flydubai involucrado en el incidente del miércoles. Desde entonces, el perfil fue eliminado y CNN contactó a LinkedIn para solicitar comentarios.

La segunda fuente, un diplomático de la región, dijo a CNN que el sospechoso fue apartado del entrenamiento de vuelo debido a las preocupaciones por sus posturas radicales y que se le asignó otra función en la aerolínea nacional de Omán.

El jueves, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que se creía que el sospechoso había sido sometido a un “adoctrinamiento islamista radical”.

El funcionario israelí dijo a CNN que al-Hammami llevaba solo ocho meses trabajando para Flydubai. Una cuarta fuente señaló que el presunto agresor había trabajado anteriormente para Royal Air Maroc.

Las revelaciones plantearán interrogantes sobre la importancia de las verificaciones de antecedentes en la contratación de personal de aviación. CNN contactó a Oman Air y a la oficina de medios del gobierno de Dubái para solicitar comentarios.

Flydubai señaló que no podía hacer comentarios mientras el incidente continuara bajo investigación.

En una declaración a AP, Royal Air Maroc dijo que el sospechoso realizó con la compañía un período de entrenamiento de tres meses en 2025 como parte del proceso previo a la contratación de la aerolínea, pero que no fue seleccionado.

Amenazas de mutilación y muerte

En el perfil de LinkedIn solo se realizaron dos publicaciones, ambas difundidas con poca diferencia de tiempo el miércoles, unas nueve horas después del incidente.

No está claro quién publicó el contenido ni si las publicaciones habían sido programadas con anticipación.

La primera publicación incluía una serie de videos grabados desde la cabina de un avión Boeing 737 Max. La aeronave que fue desviada a Arabia Saudita durante el incidente del miércoles era un Flydubai 737 Max 8.

En uno de los videos, que CNN geolocalizó en el Aeropuerto Internacional de Dubái, la persona que graba hace zoom sobre un avión perteneciente a la aerolínea israelí El Al.

En el video, la pantalla de la cabina mostraba el número de vuelo, OMA624, y la fecha, 11 de octubre de 2023. El número corresponde a un vuelo que habitualmente cubre la ruta entre Dubái y Mascate. La fecha coincide con el período en que trabajó en Oman Air.

En otros fragmentos del video aparecen más aviones de El Al, además de uno de Arkia, otra aerolínea israelí.

El video termina con una fotografía de Ayman al-Zawahiri, quien lideró Al Qaeda tras la muerte de Osama bin Laden, y otra de Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi, quien mató a nueve personas, entre ellas siete agentes y contratistas estadounidenses de la CIA, en un atentado suicida perpetrado en Afganistán en 2009, y que era leal a Al Qaeda.

La segunda publicación contiene una imagen generada por inteligencia artificial que representa los tres lugares más sagrados del islam, en La Meca, Medina y Jerusalén, conectados por un sendero luminoso continuo. De fondo se escucha la recitación de un poema desafiante que habla de rechazar la humillación, no temer a la muerte y defender la propia dignidad.

La página de LinkedIn de al-Hammami señalaba que había estudiado en Buckinghamshire New University, en Inglaterra. Una fuente de la universidad confirmó a CNN que un hombre con ese nombre completó un programa de educación a distancia de tres años y se graduó en 2023 con un título en gestión de aviación. La fuente agregó que al-Hammami no realizó ningún entrenamiento como piloto como parte de sus estudios.

Los mismos dos videos fueron publicados aproximadamente a la misma hora en una cuenta de Instagram que tenía el mismo nombre y las mismas fotografías, antes de que esa cuenta también fuera eliminada. CNN contactó a Meta para solicitar comentarios.

Passengers who were on the Flydubai aircraft bound for Israel from the UAE are greeted by friends and family as they arrive at Ben Gurion Airport near Tel Aviv on September 30.

Mujeres “arruinadas”

Un análisis de CNN de la cuenta eliminada de Twitter de al-Hammami muestra que era profundamente religioso y misógino.

En publicaciones posteriormente eliminadas, al-Hammami habló sobre las dificultades que enfrentaba su madre para encontrarle una posible esposa que aceptara sus condiciones de usar niqab, un velo que cubre el rostro, y dejar de trabajar después de casarse.

“Todas se negaron. Entonces mi madre les dijo: ‘Mi hijo es piloto’, y de repente todas aceptaron”, decía la publicación de febrero de 2022.

Las publicaciones también arremetían contra los lugares de trabajo mixtos, afirmando que tenían un efecto corruptor sobre las mujeres.

“¿Cuántas jóvenes respetables y religiosas han sido arruinadas y manipuladas en entornos laborales mixtos?”, decía una publicación de enero de 2022.

Los casi 3.000 tuits eliminados, publicados entre 2021 y 2022, fueron analizados y clasificados mediante un modelo de búsqueda semántica basado en inteligencia artificial.

Investigación de posibles vínculos terroristas

Aumentan los cuestionamientos sobre cómo un ciudadano de Omán, país que no reconoce a Israel, recibió autorización para desempeñarse como piloto en un vuelo con destino a Tel Aviv, pese a las estrictas medidas de seguridad aérea de Israel.

Un funcionario israelí dijo a CNN el miércoles que varias agencias israelíes, entre ellas el Shin Bet, el Mossad, las fuerzas armadas y el Ministerio de Transporte, estaban investigando cómo el piloto omaní llegó a formar parte de la tripulación del vuelo.

El piloto intentó llevar a cabo un “acto terrorista” al atacar a su colega con un hacha de emergencia dentro de la cabina e intentar tomar el control del avión, dijo el sábado el fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, Hamad Saif Al Shamsi, según la agencia estatal de noticias WAM.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos tienen jurisdicción para investigar el incidente porque la aeronave está registrada en el país, y la legislación emiratí se aplica a los delitos cometidos a bordo de sus aviones incluso cuando ocurren fuera de su territorio, informó WAM.

Netanyahu dijo a Jim Sciutto, de CNN, el miércoles por la noche que el agresor había sido interrogado en Arabia Saudita, adonde fue desviado el avión, y que Israel participaba en la investigación.

“Hablé con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed, y aceptó que Israel se sumara a los interrogatorios”, dijo.

Jeremy Diamond, Mostafa Salem, Andrew Carey y Billy Stockwell, de CNN, contribuyeron a este artículo.