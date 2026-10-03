Presupuesto 2027: Diputados UDI defienden programa “Yo Elijo mi PC” y cuestionan disminución de recursos para Liceos Bicentenario

La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) se refirió a la discusión por el inicio de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2027, específicamente en materia de educación.

A través de una declaración, señalaron que “expresamos nuestra profunda preocupación por la disminución de los recursos destinados a dos importantes políticas educacionales: los Liceos Bicentenario, que se han convertido en un verdadero faro para miles de familias de clase media y de menores ingresos, promoviendo el mérito, el esfuerzo y la excelencia; y las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones, fundamentales para evitar que las diferencias económicas se transformen también en brechas digitales y educacionales”.

Los parlamentarios gremialistas manifestaron su respaldo a la gestión del presidente José Antonio Kast y al objetivo de ordenar las arcas fiscales. Sin embargo, afirmaron que “consideramos indispensable distinguir entre los gastos que pueden reducirse o ser eliminados y aquellas políticas públicas que han significado una oportunidad real y concreta para millones de chilenos”.

“Compartimos plenamente la necesidad de avanzar hacia un Estado más austero y eficiente, pero creemos que dicho esfuerzo requiere establecer prioridades, focalizar los recursos y garantizar que cada peso sea destinado de manera correcta”, complementaron.

Ante el debate que se avecina en el Congreso, la bancada de la UDI aseguró que realizará una revisión exhaustiva de todas las partidas contenidas en la Ley de Presupuestos 2027 para identificar aquellas áreas donde sea posible reducir el gasto y reasignar recursos. Entre ellas, proponen reducir el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

“Estamos absolutamente convencidos de que organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) no pueden volver a recibir un presupuesto cercano a los $16 mil millones. Mientras no se avance en una completa modernización de su gobernanza, resulta imperativo reducir sus recursos al mínimo”, argumentaron.

El debate en el gremialismo

La jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, junto a los diputados Omar Sabat y Daniel Lilayu, comentaron la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de no asignar recursos para las Becas TIC de Junaeb, que reúnen programas como “Yo Elijo mi PC”, en el proyecto de Presupuesto 2027.

“Entiendo que el gobierno debe hacer ajustes y cuidar los recursos públicos, pero hay programas que debemos mirar con especial cuidado. El programa “Yo Elijo mi PC” ha sido un avance importante para los estudiantes y sus familias, porque no se trata solo de entregar un computador, se trata de apoyar la educación, de entregar tecnología, de disminuir las brechas digitales y también, desde el punto de vista económico, un apoyo muy importante a familias donde hay mayor vulnerabilidad, como es el distrito que represento”, planteó Weisse, y enfatizó que “este programa no debe eliminarse, debe fortalecerse y, por supuesto, mejorar las deficiencias en su ejecución, porque apoyar la educación es apoyar el futuro de Chile”.

Por su parte, Sabat agregó que “no estoy de acuerdo con terminar la entrega de computadores a los estudiantes que más los necesitan. Miren a sus hijos, las nuevas generaciones cambiaron. Ellos no van a volver al papel y al lápiz como única herramienta para aprender. Yo fui alcalde de Valdivia y vi cómo un computador podía cambiarles las oportunidades a un niño. Si alguien considera que este programa debe terminar, entonces son quienes respaldan esa decisión los que tienen que salir públicamente a explicarla”, y remarcó: “No voy a defender algo que considero es un error”.

Finalmente, Lilayu sostuvo: “Preocupa que el Presupuesto 2027 deje sin financiamiento el programa Yo Elijo mi PC. Este año, más de 96.000 estudiantes recibieron un computador. Para muchos es una herramienta fundamental para aprender y acceder a mejores oportunidades. Como diputado de la región de Los Lagos, creo que no podemos cerrar esta puerta, especialmente a los niños y jóvenes que más necesitan apoyo. Le pido al gobierno que reponga los recursos”.

“El presupuesto todavía se discute y discutirá en el Congreso, y debemos defender este beneficio. La propuesta presupuestaria deja sin financiamiento explícito el programa. Su continuidad se va a resolver durante la discusión en el Congreso. Yo, como diputado y médico de la región de Los Lagos, creo que es necesario que nuestros alumnos tengan un computador”, concluyó.