Quiebra club de pádel de chicureo: Rematarán sus canchas en una subasta online a mitad de octubre

Padel Park, club de pádel ubicado en calle Santa Luz, en Chicureo, entró en liquidación luego de declarar una “situación de cesación de pagos permanente e irreversible”. Sus bienes, entre ellos ocho canchas de cristal templado y pasto sintético, serán rematados el miércoles 14 de octubre.

Según lo informado por Diario Financiero, la sociedad solicitó su propia liquidación el 14 de agosto ante el Juzgado de Letras de Colina y el procedimiento fue decretado el 16 de septiembre.

Según la solicitud, el proyecto fue levantado durante la pandemia por cuatro socios en una parcela rural arrendada a Restaurante Bello Oriente. Posteriormente, reclamos de una vecina de un condominio colindante derivaron en una clausura que, de acuerdo con la empresa, se prolongó durante unos diez meses, período en que continuó pagando arriendo pese a no recibir ingresos.

A ello se sumaron problemas en la infraestructura. El escrito señala que el radier fue construido con “una única capa superficial de hormigón” y que las lluvias provocaron que el terreno cediera, generando grietas y desniveles. La sociedad reconoce que “las deficiencias constructivas fueron advertidas incluso por los propios clientes del club”.

La empresa también enfrentó dificultades relacionadas con la patente comercial y un cambio de uso de suelo que no llegó a concretarse. Para financiar reparaciones contrajo deudas con distintos acreedores, entre ellos Miguel Ángel Cerpa Becerra, quien tomó una prenda sobre cinco de las ocho canchas.

Entre los créditos ya verificados figura uno por $8.671.653 de Eventos y Proyectos Stentbull SpA, correspondiente al arriendo de un toldo entre noviembre de 2024 y marzo de 2025. El pasivo total de Padel Park aún no ha sido publicado.

La liquidadora Camila Alid Willer solicitó que los bienes sean subastados sin mínimo debido al riesgo de deterioro. El remate será completamente online y estará a cargo del martillero Exequiel Balmaceda Ossa, de la Compañía General de Remates. Las bases establecen que el retiro de los bienes adjudicados será responsabilidad y costo de cada comprador.