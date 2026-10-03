Estafa masiva a través de supuesta empresa de cobranza: Denuncian a falsos ejecutivos que ofrecían acuerdos a personas que tenían deudas vigentes

Un grupo de deudores denunció haber sido víctima de una estafa atribuida a falsos ejecutivos de una empresa de cobranza, quienes les ofrecían reducir hasta en 50% sus obligaciones y pagar el monto restante en cuotas.

Las víctimas transferían el dinero, pero posteriormente descubrían que sus deudas seguían vigentes.

Según informó LUN, los estafadores se hacían pasar por trabajadores de Multicob, empresa dedicada a gestionar cobranzas para distintas compañías. Para dar credibilidad al engaño, manejaban información sobre las víctimas, como su identidad, monto adeudado, fechas, direcciones, correos electrónicos y teléfonos.

Uno de los casos corresponde a una mujer identificada como Fernanda, quien debía cerca de $500 mil a una empresa de cobranza. Un supuesto ejecutivo la contactó por teléfono y le ofreció pagar aproximadamente la mitad de la deuda, propuesta que aceptó tras recibir antecedentes que parecían acreditar que se trataba de una gestión legítima.

La víctima transfirió el dinero solicitado, pero posteriormente recibió nuevos llamados de cobranza. Al comunicarse directamente con Multicob, le indicaron que el pago no había ingresado y que se trataba de una estafa. “El sujeto reconoció que esto era una estafa y me dijo que no se me ocurriera seguir reclamando porque tenían todos mis datos”, relató.

Multicob realizó una investigación interna tras recibir reclamos y detectó que los responsables contaban con datos de clientes y antecedentes específicos sobre sus deudas. La empresa señaló que presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue el origen de la información utilizada por los estafadores.