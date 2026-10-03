Paso Los Libertadores volverá a abrir este sábado, pero nuevo evento meteorológico podría afectar su funcionamiento

Este sábado, el paso Los Libertadores volverá a abrir para todo tipo de vehículos, luego de permanecer cerrado por las malas condiciones meteorológicas. Sin embargo, las autoridades advirtieron que un nuevo evento meteorológico podría afectar su funcionamiento.

Según dio a conocer la Delegación Provincial de Los Andes, el Sistema Integrado Cristo Redentor abrirá desde las 12:00 horas de Chile y Argentina, luego de cita del Comité de Coordinación de ambos países y después de recibir informes técnicos favorables de la transitabilidad de la ruta.

La apertura contempla el tránsito de todo tipo de vehículos, pero se dará prioridad al transporte de carga terrestre y a los vehículos particulares que necesitan retornar a sus respectivos países.

Reapertura podría durar poco

Aun así, las autoridades recomendaron planificar los viajes con anticipación debido a que el pronóstico prevé un nuevo evento meteorológico a partir de este domingo.

Según el comunicado, las condiciones podrían extenderse hasta el miércoles 7 e incluso al jueves 8 de octubre, lo que podría afectar el tránsito y apertura del paso.

La Delegación Presidencial señaló que la situación del Sistema Integrado Cristo Redentor será evaluada nuevamente este domingo y que a las 10:00 horas se dará un nuevo reporte oficial acerca de las condiciones de la ruta.

Las autoridades aconsejaron informarse por los canales oficiales antes de viajar, debido a las condiciones de la zona, la cual podría modificar nuevamente el funcionamiento del corredor internacional.