Tres imputados en prisión preventiva por balacera contra bus que dejó un fallecido en San Antonio

Tres hombres quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por su presunta participación en el ataque armado contra un microbús ocurrido el 26 de septiembre en San Antonio, Región de Valparaíso, que dejó a un joven fallecido y a otras cuatro personas heridas.

El Juzgado de Garantía de San Antonio fijó en 120 días el plazo de investigación.

Según informó el fiscal Manuel Quintana, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), el tribunal consideró que la libertad de los imputados constituía un peligro para la seguridad de la sociedad y que existía riesgo de fuga.

Las detenciones fueron resultado de diligencias desarrolladas por la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Antonio en coordinación con el Ministerio Público. Entre ellas se realizaron levantamientos de evidencia, peritajes del Laboratorio de Criminalística, empadronamientos y entrevistas a testigos.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, durante la formalización se comunicaron a los tres imputados al menos siete ilícitos. Entre ellos figuran un homicidio simple consumado, cuatro homicidios frustrados, delitos relacionados con armas de fuego, tráfico de drogas y disparos contra el vehículo en el que viajaban 36 personas.

PDI descarta conflicto entre hinchadas

La investigación policial permitió reconstruir las circunstancias que precedieron al ataque y descartar, según la PDI, que su origen estuviera en un enfrentamiento entre hinchadas de fútbol o bandas rivales.

El jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio, comisario Pablo Alegría Guerrero, informó que tres sujetos llegaron en un vehículo al sector Bellavista durante la madrugada del 26 de septiembre y efectuaron disparos contra una persona y una vivienda. La policía atribuye ese episodio inicial a rencillas personales y problemas de carácter sentimental.

Mientras se desarrollaba ese ataque, arribó al lugar el microbús proveniente de la Región Metropolitana.

Según explicó Alegría, al advertir su llegada los sujetos efectuaron “múltiples disparos hacia su estructura”, dejando inicialmente a cinco ocupantes heridos, quienes fueron trasladados al Hospital de San Antonio.

Una de las víctimas, un joven de 18 años que había sufrido una herida en la cabeza, fue posteriormente trasladada a Santiago debido a la gravedad de su estado y falleció mientras permanecía hospitalizada. Su muerte modificó la calificación de uno de los hechos investigados, que inicialmente correspondía a homicidio frustrado.

La PDI señaló que los antecedentes reunidos permitieron descartar que el ataque contra el vehículo estuviera motivado por conflictos entre bandas rivales o hinchadas deportivas.

Más de 25 kilos de droga

La investigación derivó además en nuevos antecedentes que no están directamente relacionados con las víctimas del microbús. De acuerdo con el fiscal Quintana, durante el procedimiento fueron encontrados más de 25 kilos de droga en poder de los imputados, por lo que también se les atribuyó el delito de tráfico de drogas.

Uno de los tres detenidos registraba antecedentes previos. La Fiscalía indicó además que continúan pendientes diligencias destinadas a determinar si otras personas participaron en los hechos.

La Brigada de Homicidios de San Antonio continuará con las indagatorias durante los 120 días establecidos por el tribunal.