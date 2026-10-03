Femicidio en Renaico: Ministerio de la Mujer anuncia querella y sesión extraordinaria del CIF

El Gobierno anunció acciones judiciales tras el femicidio de una mujer de 43 años ocurrido en Renaico, en la Región de La Araucanía. La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, confirmó este sábado que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) presentará una querella por el crimen.

El caso es investigado por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público. El cuerpo de la víctima fue encontrado el viernes 2 de octubre al interior de una vivienda del sector Estación de Renaico y, de acuerdo con los antecedentes preliminares de la policía, presentaba lesiones compatibles con una muerte provocada por la intervención de terceros.

Detectives de la Agrupación de Homicidios Malleco de la Bicrim Angol y de la Brigada de Homicidios Temuco establecieron que la mujer mantenía una relación sentimental con el hombre investigado por el crimen. Las diligencias policiales permitieron identificar al imputado y situarlo en el lugar de los hechos, según informó la institución.

Tras abandonar Renaico, el hombre se trasladó en un bus interprovincial con dirección a Los Ángeles, según la reconstrucción entregada por la PDI. Los detectives finalmente lo localizaron en Nacimiento, Región del Biobío, oculto al interior de un circo.

El jefe de la Brigada de Investigación Criminal Angol, comisario Juan Jara González, explicó que el procedimiento fue resultado de diligencias investigativas apoyadas por análisis criminal e inteligencia policial. El imputado fue posteriormente trasladado a dependencias de la PDI en Angol para ser puesto a disposición de la justicia.

Ministra cifra en 29 los femicidios consumados durante 2026

Marín, quien se encuentra en La Araucanía, informó que el crimen de Renaico corresponde, de acuerdo con el balance entregado por la autoridad, al femicidio consumado número 29 registrado en Chile durante 2026 y al quinto ocurrido en esa región.

La secretaria de Estado señaló además que La Araucanía se ubica entre las regiones con mayor número de casos registrados durante el año y anunció la realización de una sesión extraordinaria del Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF).

“Vamos a proceder a presentar la querella de oficio a través de nuestro servicio y además en la tarde vamos a estar participando del Circuito Intersectorial de Femicidios de manera extraordinaria, porque esto es una tarea de todas las instituciones y también de los distintos actores sociales”, afirmo.

Este mecanismo reúne a distintas instituciones del Estado para coordinar la respuesta frente a casos de violencia femicida. Su trabajo contempla el intercambio y análisis de información sobre femicidios consumados, frustrados y tentados, además de la coordinación de acciones destinadas a las víctimas y sus familias. El informe correspondiente a 2025 contabilizó 44 femicidios consumados, 330 frustrados y 70 tentados durante ese año.

La investigación por el crimen ocurrido en Renaico continúa bajo la coordinación del Ministerio Público.