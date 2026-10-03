Menos tiempo limpiando: las aspiradoras que simplifican tu rutina y están en oferta este Cyber

Hoy, una casa cómoda se mide también por lo que no se ve: el polvo que no está, el aire que se siente más liviano, el tiempo que se puede aprovechar de otras formas. Las aspiradoras son parte de esa ecuación, con formatos prácticos y de alto rendimiento que se adaptan a cada hogar. Para sumar una aspiradora o renovar la que ya tienes, el Cyber 2026 llega con varios modelos en oferta en Easy, pensados para cada tipo de hogar.

Una casa más liviana: cómo la limpieza se suma al bienestar

Las aspiradoras de hoy vienen en todos los tamaños y con especificaciones para cada necesidad, incluso en versiones portátiles que llegan a los rincones más difíciles y sirven también para dejar impecable el auto.

Pero lo más interesante está en cómo entendemos la limpieza. Cada vez más se ve como parte del bienestar: un ambiente sin polvo se siente más liviano, se respira mejor y deja la cabeza más despejada. La tecnología acompaña esa idea, con robots que limpian solos, equipos inalámbricos que se guardan en cualquier rincón y modelos que combinan funciones para hacer en menos tiempo lo que antes tomaba una tarde.

Qué mirar antes de elegir

Para decidir, hay dos datos que marcan la diferencia.

El primero es la potencia de succión, que se mide en Pascales (Pa) y Air Watts (AW). Indican cuánta fuerza tiene la aspiradora y, según ese valor, para qué superficies es más apta: piso flotante, cerámica, alfombras u otras.

El segundo es el sistema de filtrado. Los filtros HEPA retienen partículas muy pequeñas como polvo, polen y pelo de mascotas, por lo que son un aliado en hogares con alergias o con animales. Si buscas aspiradoras HEPA, este es el detalle que más se nota en la calidad del aire de la casa.

¿Cuál es la ideal para tu casa?

Más que buscar la mejor aspiradora, conviene buscar la que calce con tu rutina.

Si pasas gran parte del día fuera o quieres automatizar la limpieza diaria, las aspiradoras robot son la opción. Trabajan solas mientras tú haces otra cosa, y es el formato que más se ha masificado en los últimos años.

Para departamentos, limpiezas exprés y zonas de difícil acceso, las verticales e inalámbricas resultan más cómodas: no tienen cable, se guardan fácilmente y están listas en segundos.

Y para hogares con mascotas, terrazas o limpiezas profundas de alfombras y tapices, las multiuso, de agua y polvo o de arrastre, ofrecen la potencia que esas tareas piden.

Cyber: buen momento para renovar

Si tu aspiradora lleva años contigo, quizás sea hora de cambiarla. Un equipo nuevo, con mayor potencia y filtros HEPA, es una inversión que se nota en el día a día: menos tiempo limpiando y un hogar más cuidado. Y durante el Cyber, la variedad de aspiradoras en oferta en Easy permite encontrar el formato que mejor se ajusta a tu casa, sea robot, inalámbrico o multiuso.

Imagina tu casa impecable todos los días, sin complicaciones. Todo lo que te imaginas para tu hogar está en Easy. Descubre los modelos en oferta y encuentra la aspiradora ideal en Easy.cl durante este Cyber.