Nuevo sistema frontal llegaría a Santiago: Anticipan hasta cuatro jornadas con lluvia

Tras las precipitaciones registradas durante la tarde y noche del viernes en Santiago, los pronósticos anticipan que la lluvia podría volver a la Región Metropolitana durante la próxima semana.

Las proyecciones meteorológicas apuntan a una sucesión de episodios de precipitaciones entre el lunes 5 y el jueves 8 de octubre, aunque con distinta intensidad y distribución. El martes aparece, hasta ahora, como la jornada con mayor potencial de lluvia en la capital.

Según el pronóstico actualizado este sábado por Meteored, el primer sistema frontal podría alcanzar la Región Metropolitana durante la noche del lunes. Inicialmente, las precipitaciones se concentrarían en sectores cordilleranos y luego avanzarían hacia Santiago durante la madrugada y mañana del martes.

Martes sería la jornada con más lluvia en Santiago

El sistema frontal estaría acompañado por un río atmosférico, fenómeno caracterizado por el transporte de grandes cantidades de vapor de agua a través de la atmósfera.

De acuerdo con las actuales proyecciones del modelo del Centro Europeo de Pronósticos a Mediano Plazo (ECMWF), la probabilidad de precipitaciones para Santiago durante el martes supera el 70%.

Ese día podrían registrarse al menos dos pulsos de lluvia en la Región Metropolitana y acumularse hasta 15 milímetros en algunos sectores de la capital. La estimación, sin embargo, todavía puede variar a medida que se acerque el evento.

¿Hasta cuándo podría llover?

El panorama de inestabilidad podría prolongarse después del paso del primer sistema.

Meteored proyecta nuevos episodios de precipitaciones entre el miércoles 7 y el jueves 8, aunque con montos más moderados y una distribución irregular dentro de la Región Metropolitana.

Esto no implica necesariamente que llueva de forma continua durante todos esos días ni en toda la capital. Los distintos pulsos podrían afectar sectores diferentes y las proyecciones todavía están sujetas a modificaciones.

De mantenerse el escenario actual, la segunda semana de octubre podría sumar hasta cuatro jornadas con posibilidades de precipitaciones en Santiago, mientras las temperaturas máximas se moverían aproximadamente entre los 17 °C y 20 °C durante buena parte del período.

El escenario se produce en medio de condiciones de El Niño, fenómeno que actualmente está establecido en el Pacífico tropical. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha señalado que esta condición favorece una mayor probabilidad de precipitaciones sobre los valores habituales en parte de la zona central durante la primavera y de sistemas frontales tardíos durante septiembre y octubre.

Los pronósticos meteorológicos de varios días de anticipación pueden cambiar, por lo que las características, horarios y montos de las eventuales precipitaciones deberán seguir afinándose con las próximas actualizaciones.