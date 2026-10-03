Niña de un año y cuatro meses muere tras ser atropellada por vehículo conducido por su padre en La Florida

Una niña de un año y cuatro meses murió tras ser atropellada por un vehículo conducido por su padre durante la tarde del viernes en la comuna de La Florida, Región Metropolitana.
De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por Carabineros, el hecho ocurrió en el sector de calle Pillán con Gerónimo de Alderete, luego de que el hombre, de 55 años, llegara hasta el domicilio de su suegra para dejar a su esposa y a su hija.
Al momento de retirarse del lugar, el conductor habría iniciado la marcha sin advertir que la niña había seguido a su madre hacia el exterior de la vivienda.
“Al retirarse, no se percatan que la hija siguió a la madre. Y al dar marcha al vehículo, este lamentablemente la atropelló”, relató el capitán Germán Pardo, de la 61ª Comisaría de La Florida.
Tras el atropello, el propio padre trasladó inmediatamente a la niña hasta el Hospital de La Florida, donde ingresó con lesiones de gravedad y riesgo vital.
Posteriormente, personal médico confirmó su fallecimiento producto de las lesiones.
SIAT investiga las circunstancias del atropello
Por instrucción del Ministerio Público, la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias destinadas a establecer cómo ocurrió el accidente.
El teniente Felipe Lorca, de la Prefectura SIAT, informó que el equipo especializado realizaría peritajes mecánicos al vehículo, un levantamiento planimétrico y entrevistas a eventuales testigos.
Las diligencias buscan determinar la causa basal del accidente y entregar los antecedentes técnicos al Ministerio Público.
Carabineros indicó que también se investigan eventuales factores mecánicos y las condiciones en que se encontraba el conductor al momento del hecho.
Según informó posteriormente 24 Horas, el caso quedó bajo investigación como un cuasidelito de homicidio. El padre de la niña quedó en libertad y apercibido, a la espera de una eventual citación por parte de la Fiscalía.
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