Este lunes un grupo de mujeres se presentaron frente a la Catedral de la Santísima Concepción para cantar en conjunto Mi muñeca me habló, un clásico del repertorio de 31 Minutos.

La iniciativa fue creada por la organización Callejeras Autoconvocadas Biobío, quienes le cambiaron la letra a la canción con un enfoque feminista y la interpretaron a coro en las voces de más de 30 personas.

“Gracias a todas las que se sumaron a lo que quisimos fuera el inicio del marzo feminista y combativo”, dijo la organización.

“Seguiremos durante todos los días, meses y años si es necesario luchando para que las mujeres tengamos los derechos y la dignidad que por tanto tiempo se nos han negados y por sobre todo, mientras existan mujeres violentadas, abusadas y asesinadas”, agregaron.

Hoy con las @CallejerasA en la catedral de Conce organizamos una intervencion feminista cantando una cancion de la @lajanidu que estuvo hermosa por supuesto.

Somos hermanas en la lucha! SIEMPRE!

DIGAN CHAO AL PATRIARCADO, EL FEMINISMO HA LLEGADO! #8M #LaHuelgaFeministaVa pic.twitter.com/qg0VNCr9Xv — Valentina Gonzh (@ValentinaGonzh) March 3, 2020

“Mi muñeca me habló / me dijo lucha / que no se puede repetir / lo que pasa en mi país”, inicia esta versión que también invita a “que en marzo las mujeres salgan todas a la calle”.

Si bien no es la intérprete original del tema, Jani Dueñas es la voz durante los shows en vivo del grupo, al igual que en otras canciones como Señora Interesante y Son pololos.

La comediante ocupó su cuenta de Twitter para elogiar la iniciativa de la organización. “Las niñas que hicieron la intervención con Mi muñeca me habló en Conce y le cambiaron la letra me tienen llorando a moco tendido”, escribió.