Este domingo se vivió una nueva conmemoración del Día de la Mujer, donde diferentes personalidades han ocupado sus redes sociales para enviar un mensaje al mundo a favor del derecho de las mujeres.

En este contexto, Greta Thunberg ocupó su Twitter para escribir algunas palabras. “Reconocemos que las mujeres aún están lejos de ser iguales a los hombres en las sociedades actuales. No podemos tener justicia climática sin equidad de género“, dijo.

Finalmente, la activista climática indicó que “lo que las mujeres queremos hoy, y todos los días, es igualdad, no felicitaciones ni celebraciones”.

Today is #InternationalWomensDay and we recognise that women are still far from equal to men in today’s societies.

We can not have climate justice without gender equity.

And remember; what we women want today – and every day- is equality, not congratulations or celebrations. pic.twitter.com/g1CuEN6YLX

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 8, 2020