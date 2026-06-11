Zapping lanza “Super Resolution”, tecnología propia que mejora la imagen de la TV chilena en tiempo real

Zapping presentó este jueves “Super Resolution”, un desarrollo tecnológico propio que mejora la calidad de imagen en vivo durante las transmisiones televisivas.

La solución, implementada por el equipo técnico de la compañía, optimiza la señal en tiempo real elevando la nitidez, el color y la definición percibida por el espectador. El upscaling puede alcanzar hasta 2160p a 60 fps, superando la calidad Full HD incluso en conexiones de velocidad moderada.

Disponibilidad gratuita y primeros canales

La tecnología estará disponible desde este 11 de junio para todos los usuarios de Zapping, sin costo adicional y desde el plan más accesible. Mega y Chilevisión son los primeros canales en incorporar la mejora, en las señales 03 y 04 respectivamente. La función opera en Smart TV Samsung, LG, Android TV y Apple TV, sin necesidad de decodificadores.

Ignacio Opazo, CTO de Zapping, explicó que “el upscaling trabaja en tiempo real con GPUs para mejorar el origen y la señal” , dando como resultado una mejor imagen incluso en conexiones bajas. El ejecutivo añadió que la latencia adicional es de aproximadamente 300 milisegundos, casi imperceptible y sin afectar la experiencia en deportes en vivo.

La compañía planea expandir la tecnología progresivamente a otros canales y contenidos, con especial foco en eventos deportivos y transmisiones en vivo donde la calidad visual resulta determinante. El objetivo no es solo aumentar la resolución, sino optimizar toda la cadena de imagen para ofrecer una experiencia más nítida y definida en todo tipo de pantallas.