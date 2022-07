(CNN) – Will Smith está “profundamente arrepentido” de abofetear a Chris Rock durante la ceremonia de los Premios Oscar en marzo pasado. El actor publicó este viernes un video en el que cual habla sobre el incidente.

“Ha pasado un tiempo y en los últimos meses he estado pensando mucho y trabajando mucho. Han hecho muchas preguntas justas que quería tomarme un tiempo para responder”, dice el actor en el registro.

Smith suspira, entra en pantalla y se dirige a la cámara para explicar por qué no se disculpó con Rock durante su discurso de aceptación al ganar el premio al mejor actor por su papel en la película King Richard.

“Estaba confundido en ese momento. Todo era borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar. Cuando lo esté, me contactará. Te quiero decir, Chris, que me disculpo. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”, aseguró Smith.

CNN se ha comunicado con los representantes de Rock para solicitar comentarios al respecto.

“Teníamos una gran relación”

Smith también se disculpó con la madre, la familia y el hermano de Rock, Tony Rock, quien protagonizó la comedia de 2007 All of Us, la cual crearon Will Smith y su esposa Jada Pinkett.

“No pensé en cuántas personas herí en ese momento“, añadió. “Teníamos una gran relación”, dijo Smith sobre el hermano de Rock. “Tony Rock era alguien cercano y esto probablemente sea irreparable”.

Smith también respondió a la pregunta de si su esposa, después de poner los ojos en blanco ante la broma de Rock, le había pedido que hiciera algo. Su respuesta fue que ella no lo pidió.

También se disculpó con ella, sus hijos y sus compañeros nominados al Premio de la Academia. Smith dijo que pasó “los últimos tres meses repitiendo y comprendiendo los matices y la complejidad de lo que sucedió en ese momento”.

“No voy a tratar de descargar todo eso en este momento. Pero puedo decirles a todos ustedes, no hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento. Ninguna parte de mí piensa que esa es la mejor forma de manejar una falta de respeto o insulto”, aseveró.

Las consecuencias de la bofetada de Smith

La bofetada de Smith a Rock en plena ceremonia de los Premios de la Academia el pasado 27 de marzo desató un terremoto en Hollywood que se extendió por varios meses.

El actor golpeó al comediante y presentador del evento luego que este último hiciera una broma sobre la cabeza rapada de la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia.

Smith se disculpó públicamente con Rock el día después del incidente a través de las redes sociales. También se acercó a la mañana siguiente al productor del programa, Will Packer, donde expresó su vergüenza, dijo el productor a Good Morning America.

Como consecuencia de la bofetada, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió que Smith no podrá asistir a los Premios Oscar durante los próximos diez años. “La Junta ha decidido, por un período de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, que el Sr. Smith no podrá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia”, se leía en un comunicado que obtuvo CNN.