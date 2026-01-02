Tendencias will smith

Will Smith enfrenta demanda por acoso sexual y despido injustificado de violinista de su gira

02.01.2026 / 14:04

El músico Brian King Joseph acusa al actor de conducta depredadora y alega un inquietante incidente con acceso no autorizado a su habitación de hotel.

El artista Will Smith enfrenta una demanda por acoso sexual, despido injustificado y represalias presentada por el violinista Brian King Joseph, quien formó parte de su gira Based On A True Story: 2025 Tour.

La demanda, presentada esta semana, acusa a Smith y a su empresa Treyball Studios Management de “conducta depredadora” y de preparar deliberadamente al músico para una “explotación sexual”.

Un incidente escalofriante en Las Vegas

Según reportó NME, Joseph alega que, durante un concierto en Las Vegas en marzo de 2025, alguien entró “ilegalmente” en su habitación de hotel y dejó toallitas, medicación contra el VIH con otro nombre y una nota sugerente. El músico interpretó esto como una advertencia de un encuentro sexual forzado.

Tras reportar el hecho a la seguridad y a los representantes de Smith, la gerencia lo despidió días después, sugiriendo que se inventó la situación. La demanda sostiene que Joseph sufrió estrés postraumático y pérdidas económicas. Will Smith no ha respondido públicamente a las acusaciones.

