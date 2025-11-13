Tendencias alimentación

Con información de CNN

Vinculan comer pan de molde, azúcares procesadas y bebidas “zero” con alto riesgo de cáncer colorrectal

Por CNN Chile

13.11.2025 / 15:42

{alt}

Una investigación con más de 29.000 enfermeras durante 13 años muestra que quienes consumen 10 porciones diarias de estos productos tienen mayor probabilidad de desarrollar crecimientos precancerosos.

El consumo elevado de alimentos ultraprocesados se asocia con un 45% más de riesgo de desarrollar pólipos colorrectales antes de los 50 años, según un estudio publicado en JAMA Oncology que siguió a 29.100 enfermeras durante 13 años.

Quienes consumían alrededor de 10 porciones diarias de estos productos -principalmente panes procesados, bebidas azucaradas y salsas- mostraron mayor incidencia de adenomas frente a quienes ingerían solo tres porciones.

El Dr. Andrew Chan, autor principal del estudio, advirtió que aunque no demuestra causalidad, “lo que comemos puede desempeñar un papel” en el desarrollo de estos crecimientos precancerosos.

Mecanismos de daño y recomendaciones

Los expertos sugieren que estos alimentos podrían alterar el microbioma intestinal y generar inflamación crónica. El Dr. David Katz de True Health Initiative recomendó construir la dieta con “alimentos reales e integrales” como vegetales, frutas y granos completos.

La investigación refuerza la evidencia sobre los riesgos de los productos ultraprocesados, que constituyen el 60% de la ingesta calórica en adultos estadounidenses y se vinculan al creciente número de cánceres colorrectales en jóvenes.

