(CNN) – Vince McMahon, director ejecutivo de WWE, está siendo investigado por la junta directiva de la compañía por aceptar pagar un acuerdo secreto de $3 millones a una ex empleada con la que presuntamente tuvo una aventura, según un informe del Wall Street Journal .

El acuerdo de separación, que supuestamente se hizo en enero, impide que la ex empleada no identificada “discuta su relación con el Sr. McMahon o lo menosprecie”, según el medio. La investigación comenzó en abril y ha “desenterrado otros acuerdos de confidencialidad más antiguos que involucran reclamos de ex empleadas de la WWE sobre mala conducta del Sr. McMahon“, dijo el Journal.

Según los informes, se encontraron otras denuncias de mala conducta contra John Laurinaitis, el jefe de relaciones con el talento de la compañía.

El directorio de la WWE recibió un correo electrónico el 30 de marzo que alegaba que McMahon, de 76 años, contrató a la empleada “con un salario de $100,000 pero lo aumentó a $200,000 después de comenzar una relación sexual con ella“. El correo electrónico también alega que McMahon le dio al ex empleado, que tiene 41 años y fue contratado como asistente legal, como “un juguete” para el Sr. Laurinaitis.

En un comunicado al Journal, un portavoz de la compañía dijo que WWE está cooperando con la investigación y que la relación de McMahon con el ex empleado fue consensuada.

La investigación señaló que la junta de WWE está compuesta por ejecutivos de WWE e incluso miembros de la propia familia de McMahon. Eso incluye a su hija Stephanie McMahon, así como a Paul Levesque, su esposo y ex luchador que se hace llamar Triple H., donde Vince McMahon tiene la mayoría del poder de voto de los accionistas.

McMahon ha sido una parte integral de la WWE durante décadas, tanto detrás de escena como en el ring. El CEO ha ayudado a convertir a la compañía en una potencia de los medios, que actualmente tiene acuerdos con Fox y NBCUniversal y también ha ayudado a crear muchos luchadores famosos, como The Rock, John Cena y Stone Cold Steve Austin, que se han vuelto más grandes que la propia WWE.