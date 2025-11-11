Video de la prueba de sonido de Dua Lipa confirmaría que cantará un cover de Mon Laferte

La estrella británica incluirá el éxito de la cantante nacional como parte de su tradición de versionar temas locales durante su gira "Radical Optimism", según reveló durante su prueba de sonido en el Estadio Nacional.

Dua Lipa despejó las dudas sobre su repertorio chileno al confirmar que interpretará “Tu falta de querer” de Mon Laferte durante sus presentaciones en el Estadio Nacional. La revelación ocurrió durante la prueba de sonido de este martes, donde la cantante británica incluyó el éxito que lanzó al estrellato a la artista nacional en 2015.

La gira “Radical Optimism” mantiene la tradición de incorporar versiones de temas locales en cada país visitado, consolidando un vínculo especial con sus audiencias internacionales.

[SPOILER DUA LIPA EN CHILE] LAS CHICAS CEBOLLERAS SOMOS FELICES TENDREMOS UN COVER DE MON LAFERTE 😭🫶🏼 pic.twitter.com/yuBWgIXBrX — 🪼 (@swiftieuch) November 11, 2025

Un gesto de conexión cultural

Según reportó Cooperativa, El emblemático tema de Mon Laferte será una de las dos canciones chilenas que Lipa incluirá en sus shows del 11 y 12 de noviembre.

Esta estrategia musical ya ha generado colaboraciones con artistas de la talla de Charli XCX, Kevin Parker y Lionel Richie en otras ciudades, pero marca la primera vez que rinde homenaje específico al repertorio chileno.