Fin de semana largo: Más de 400 mil vehículos saldrán de Santiago y habrá “peaje a luca”

Más de 400 mil vehículos saldrán de Santiago durante este fin de semana largo, según las proyecciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), debido al feriado del 1 de mayo por el Día Internacional del Trabajador.

De acuerdo con las estimaciones de la autoridad, se espera que 414 mil vehículos abandonen la Región Metropolitana durante los próximos días.

El primer peak de salida se proyecta para este jueves 30 de abril, entre las 17:00 y las 22:00 horas. En tanto, para el viernes se espera otro alto flujo entre las 10:00 y las 14:00 horas.

Para el regreso a Santiago, el mayor tránsito vehicular se prevé durante el domingo, especialmente entre las 14:00 y las 21:00 horas.

Como parte del plan de contingencia, el MOP activará la medida de “peaje a luca” en las rutas 68, 5 Norte y 5 Sur. El beneficio operará el jueves entre las 07:00 y las 13:00 horas, y el viernes desde las 07:00 hasta las 10:00 horas.

Además, se aplicarán rebajas en peajes para camiones y restricciones de tránsito para vehículos de carga en los horarios de mayor flujo, con el objetivo de disminuir la congestión en las principales rutas de salida y retorno.