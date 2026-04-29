Ministro de Transportes informa que ya no se comprarán buses de dos pisos: “Tienen muchas dificultades operacionales”

El ministro de Transportes, Louis de Grange, confirmó que ya no habrá más buses de dos pisos.

En el marco del recorte presupuestario del 3% por cartera, ordenado por el Ministerio de Hacienda, el titular del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) indicó que esta reducción “ya es parte de nuestro diseño”.

“Siempre hay oportunidades de mejora y yo creo que los gobiernos tienen la responsabilidad de hacer uso eficiente de recursos, pero en ningún caso poner en riesgo muchos servicios en los diferentes repartos que tenemos”, dijo en entrevista con Radio Duna.

Consultado sobre si el Sistema Red se verá afectado por el recorte, la autoridad respondió: “Ya hicimos algunas optimizaciones durante la noche, es bien interesante. En la noche, por ejemplo, teníamos más buses articulados que personas validando en la noche. Era bien impresionante eso”.

Y agregó que “en promedio, tenía buses con menos de un pasajero en buses articulados. Entonces, lo que hicimos ahí fue que esos buses articulados los reemplazamos por buses normales de 12 metros y ahí genera un ahorro que va sumando. Estos ajustes de perillas, que no afectan la calidad del servicio pero sí reducen los costos, son los que estamos promoviendo”.

De todos modos, fue enfático en señalar que esta modificación no afectará la frecuencia ni la calidad del servicio, ya que lo que se busca es reemplazar lo caro por algo que tiene menor costo.

Sin embargo, de Grange recalcó que con el cambio de buses “no alcanza”, y que “hay otras oportunidades de mejora, por ejemplo, no vamos a seguir comprando buses de dos pisos”.

“Tienen muchas dificultades operacionales, no pueden andar por todas las calles, tienen recorridos muy acotados, son muchísimo más caros. No existen los repuestos, hay que mandarlos a comprar en China y es carísimo porque la escala de producción es muy baja”, argumentó.

Según el ministro, los buses de dos pisos “tienen peor calidad de servicio” y “son más lentos que los otros porque pasan más tiempo en cada parada porque las personas tienen que subir al segundo piso y eso es más lento. Por lo tanto, no vamos a continuar con ese tipo de buses”.