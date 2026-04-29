Petróleo se acerca a los US$ 110 con el barril de WTI, mientras que el Brent supera los 119 dólares y registra máximos desde 2022

Los precios del petróleo han seguido una tendencia al alza luego de que Estados Unidos decidiera mantener las sanciones contra Irán y mantener interrumpido el tránsito por el estrecho de Ormuz, a lo que se suma la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP.

Esto ha llevado a que el comercio de crudo presente una restricción en su oferta y, junto a la falta de negociaciones en Medio Oriente, ha impulsado su valor a máximos registrados desde 2022.

El barril de Brent marcó una importante subida este miércoles, con un valor de 119,14 dólares, con lo que se acerca a los US$ 120, siendo los máximos registrados por este índice desde junio del 2022, cuando llegó a ubicarse por encima de los 122 dólares.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) subió más de un 7% y ha mantenido una tendencia al alza que se encamina a superar los US$ 110. En concreto, el barril de WTI cotizó en 107,02 dólares, lo que representa una subida de más de siete dólares respecto al martes.

Entre las últimas novedades respecto a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, Donald Trump afirmó que no levantará el bloqueo en la región hasta que el país iraní negocie sobre su programa nuclear, lo que posterga las posibilidades de alcanzar un acuerdo de paz.