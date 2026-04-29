Sujetos detenidos por secuestro de empresario estarían vinculados al Tren de Aragua

Este miércoles fue liberado el empresario de 84 años que hace una semana había sido secuestrado en la comuna de San Miguel.

El hombre, que es insulinodependiente, fue encontrado en Colina en buen estado de salud.

El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Bipe Antisecuestros de la PDI, entregó detalles sobre la situación, señalando que junto al equipo ECOH de la Fiscalía “dimos cuenta del resultado de la investigación; luego de una negociación de más de 180 horas se logró la liberación de la víctima, quien estaba en cauterio por una organización criminal”.

Así, “se logró la detención de cuatro personas por su responsabilidad en este hecho”. “Son responsables en cada una de las fases en que se ejecuta ese secuestro”, afirmó.

Barrientos remarcó que los arrestados “son autores materiales y también hay personas vinculadas al proceso de extorsión y también al proceso de llamados telefónicos que realizaron”.

En total, son tres extranjeros y un chileno que fueron detenidos por el secuestro del empresario. Pasarán a control de detención mañana jueves.

El subprefecto comentó también que se continúan realizando peritajes en el lugar donde fue encontrada la víctima.

Por otro lado, aseveró que los arrestados estarían vinculados con el Tren de Aragua. Esto, en línea con lo informado por el fiscal Héctor Barros.

Se trata de un “secuestro muy similar a otros que hemos investigado. Lo particular de este caso es que es una víctima de avanzada edad, con enfermedades de base, lo que nos complica el proceso porque su delicado estado de salud es un riesgo inminente”.

Cuando se le preguntó si habrá más detenciones, Barrientos dijo: “Por supuesto que van a haber más personas detenidas”.

“El Tren de Aragua está activo en distintos países de la región. Permanentemente, luego del trabajo policial y del Ministerio Público, estamos desbaratando facciones ligadas a esta organización transnacional y ellos permanentemente están tratando de restablecer sus actividades criminales“, afirmó.