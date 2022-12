(CNN) – La cuenta de Twitter de Kanye West fue suspendida la madrugada del viernes después de que Elon Musk dijera que violaba las reglas de la plataforma sobre incitación a la violencia.

“Hice lo mejor que pude. A pesar de eso, él volvió a violar nuestra regla contra la incitación a la violencia. La cuenta será suspendida”, tuiteó Musk.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022