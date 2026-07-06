Donald Trump difundió un video generado por inteligencia artificial en el que aparece caracterizado como “Dr. Trump” y reparte planes de tratamiento a figuras de Hollywood por el llamado “Síndrome de Trastorno de Trump”. El clip, con formato de anuncio farmacéutico, incluye versiones falsas creadas por IA de Julia Roberts, Robert De Niro, Rosie O’Donnell, Whoopi Goldberg, John Leguizamo y Edward Norton.
En el video, los avatares simulan dar testimonios de su supuesta “recuperación”. La versión generada de De Niro declara: “No podía comer. No podía dormir, constantemente enojado. Hice miserable a todos los que me rodeaban”. Al final, Trump detalla su “simple” plan de tratamiento: “Apaga las noticias falsas, di tus oraciones, y si alguna vez te sientes ansioso, solo toma una Diet Coke como yo”.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2026
Una práctica recurrente con críticas crecientes
No es la primera vez que Trump recurre a videos de IA para atacar a sus opositores. A principios de este año publicó en Truth Social un video que representaba al expresidente Barack Obama y a Michelle Obama como simios, lo que generó amplio rechazo. Goldberg criticó ese material públicamente, señalando que “no hay simios en El Rey León” y cuestionando la falta de verificación del equipo presidencial.
Trump también usó el término “Síndrome de Trastorno de Trump” al referirse al fallecido director Rob Reiner y su esposa, atribuyendo sus muertes a una “enfermedad que paraliza la mente”. Esos comentarios también generaron amplia condena.
Lo más leído
- Bam Margera descarta una reunión de Jackass y afirma que nunca quiere volver a ver a Johnny Knoxville
- Corte confirma pago de $142 millones a trabajadores despedidos del circuito patrimonial “Lota Sorprendente”
- Trump comparte video de IA en el que aparece como médico y "diagnostica" a Julia Roberts, De Niro y Whoopi Goldberg con "Síndrome de Trastorno de Trump"
- Jack Johnson vuelve a Chile en 2027: Fecha, venta de entradas y detalles del concierto
- Mundial 2026: Federación belga anuncia que impugnará participación de Balogun tras no recibir "ninguna explicación" de la FIFA