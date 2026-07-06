Microsoft recorta 4.800 empleos, reestructura Xbox y sube los precios de las consolas ante la “crisis de hardware más severa de la historia”

(CNN) – Microsoft anunció el lunes la eliminación de aproximadamente 4.800 puestos de trabajo, el 2,1 % de su plantilla global, con la unidad Xbox como la más castigada. La vicepresidenta ejecutiva y directora de Personal, Amy Coleman, comunicó la decisión en un mensaje interno: “Nuestro negocio está cambiando porque el mundo que lo rodea está cambiando. La forma en que se construye, despliega y utiliza la tecnología se transforma más rápido que nunca”.

Reestructuración de Xbox y cierre de estudios

La directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, detalló en X que la división suprimirá alrededor de 3.200 empleos durante el año fiscal 2027, de los cuales 1.600 se concretaron este mismo lunes. La ejecutiva justificó los recortes con una frase contundente: “Debemos reiniciar Xbox” . La empresa eliminará cuatro estudios: Compulsion Games y Double Fine Productions pasarán a ser independientes, mientras que Ninja Theory y Undead Labs quedarán bajo una nueva gestión.

Sharma admitió que la estrategia de comprar estudios para atraer jugadores “en gran medida no funcionó” y que los equipos de Xbox son un 40 % más grandes que en 2020 pese a tener una base de jugadores más reducida. Los ingresos de la división cayeron un 5 % en el trimestre cerrado en marzo.

Crisis de hardware y alza de precios

Al ajuste de personal se suma un incremento en el costo de las consolas. Los precios de Xbox aumentarán entre 100 y 150 dólares según el modelo a partir del 1 de agosto, anunció la compañía en junio. Sharma calificó el momento como “la crisis de hardware más severa en la historia” , provocada por una escasez de memoria que obliga a los fabricantes a elevar tarifas.

Microsoft busca contener el gasto en personal mientras acelera su apuesta por la inteligencia artificial. La empresa planea destinar 190.000 millones de dólares a infraestructura y centros de datos en 2026 y ya ofreció en abril una jubilación voluntaria al 7 % de sus empleados en Estados Unidos; más del 30 % de los elegibles aceptó.

La compañía aseguró que explora fórmulas similares para evitar despidos siempre que sea posible. En el último año, Microsoft ejecutó varias rondas de salidas, incluidos 9.000 puestos hace aproximadamente doce meses. Coleman subrayó que la inteligencia artificial no reemplaza empleos, pero sí “está cambiando cómo se realiza el trabajo”.