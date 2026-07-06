Hamás disuelve su gobierno en Gaza sin ofrecer desarme y traslada la presión del alto el fuego a Israel

(CNN) – El movimiento islamista Hamás anunció este lunes la disolución de su administración en Gaza y dijo estar listo para entregar el poder al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), el órgano tecnocrático que debe asumir el gobierno del enclave según el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos. La declaración no incluyó ninguna mención al desarme, uno de los requisitos centrales de la segunda fase del pacto que el grupo rechazó hasta ahora.

Un comité bloqueado en El Cairo

Ismail al-Thwabta, jefe de la Oficina de Medios de Hamás, afirmó que el grupo realizó “todos los preparativos administrativos y legales” para ceder el poder y pidió a mediadores y a la comunidad internacional que presionen a Israel para que permita el ingreso del comité. Sin embargo, el NCAG permanece en El Cairo sin poder pisar Gaza ni ejercer autoridad alguna. El Consejo de Paz, creado para impulsar el alto el fuego, respondió con frialdad: “Tomamos nota, pero esperamos acciones, no promesas. El principio central sigue siendo una autoridad, una ley y un arma” .

Muhammad Shehada, experto del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, calificó el movimiento de Hamás como un intento de “hablar por encima de la cabeza de Netanyahu” y apelar directamente al presidente Donald Trump. “Los israelíes dicen que Hamás se niega a abandonar la seguridad. Lo que Hamás intentó enfatizar es que está dispuesto a renunciar al gobierno de la A a la Z”, explicó a CNN. Pero advirtió que “Israel todavía tiene el control último sobre todo en Gaza y frustraría al NCAG” .

Presión creciente sobre Israel

Michael Milshtein, de la Universidad de Tel Aviv, sostuvo que el anuncio forma parte de un esfuerzo de los mediadores —Qatar, Turquía y Egipto— por presentar avances a Trump y forzar a Israel a implementar las siguientes etapas del acuerdo. “La presión de Estados Unidos crecerá sobre Israel” , pronosticó.

El plan de alto el fuego de 20 puntos, vigente desde octubre, acumula incumplimientos. Israel mantiene ataques casi diarios en Gaza; más de 1.000 palestinos murieron desde el inicio de la tregua, según el Ministerio de Salud local. En lugar de retirarse, el ejército israelí tomó más territorio con el objetivo declarado de ocupar alrededor del 70 % de la franja. La fuerza internacional prevista para asegurar zonas de Gaza no se materializó, mientras Hamás reafirma su poder en las áreas no ocupadas. La semana pasada, el Consejo de Paz mantuvo reuniones en Chipre que calificó de “altamente productivas”, pero las condiciones para el desembarco del NCAG siguen sin definirse.