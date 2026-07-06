Terremotos en Venezuela: La cifra de muertos sube a 3.535 y el desastre se convierte en el más letal del último siglo

(EFE) – El doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio dejó 3.535 muertos y 16.740 heridos, según el boletín oficial que difundió este lunes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. La cifra de víctimas fatales aumentó en 193 personas respecto al balance del domingo, mientras que el número de lesionados permaneció sin cambios.

82 campamentos y más de 17.000 viviendas pérdidas

El reporte oficial detalla que 17.854 personas perdieron su vivienda y se habilitaron 82 campamentos transitorios, tres más que en la jornada anterior. Los edificios afectados suman 856 y los colapsados se mantienen en 190. Las autoridades desplegaron 29.567 efectivos del Ejército y fuerzas de seguridad, junto a 27.930 voluntarios registrados, y distribuyeron 9.603 toneladas de alimentos para 86.794 familias.

La iniciativa ciudadana “Desaparecidos Terremoto Venezuela” , una web independiente para reportar personas sin contacto, registró más de 30.000 nombres, mientras el Gobierno no actualiza la cifra oficial de desaparecidos desde el 25 de junio, cuando la situó en 157.

El siniestro afectó Caracas y otros seis estados del norte. La Guaira, la zona costera más golpeada, ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 con miles de muertos. A doce días del desastre, los cuerpos de rescate internacionales se replegaron y en los edificios derruidos solo quedan voluntarios venezolanos, bomberos, defensa civil y vecinos retirando escombros. El doble terremoto constituye el más mortífero que sufre Venezuela en el último siglo.