Alcalde Desbordes emplaza al Mineduc a “actuar con firmeza” tras nuevos incidentes en el Instituto Nacional

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a los incidentes registrados durante la mañana de este lunes en el Instituto Nacional (IN).

Cabe mencionar que durante esta jornada un grupo de encapuchados y overoles blancos alteró el normal desarrollo de las clases al destrozar mobiliario del establecimiento. Además, lanzaron bombas molotov contra personal policial.

En ese contexto, el jefe comunal condenó los hechos de violencia y emplazó al Ministerio de Educación (Mineduc) y a la Dirección de Educación Pública (DEP) a “que de una vez por todas actúen con la firmeza que se necesita”.

“Hoy tuvimos graves desórdenes nuevamente en el Instituto Nacional. Las imágenes de los overoles blancos preparando molotov durante muchos minutos las tuvimos a la vista todos”, comentó.

Asimismo, sostuvo que, si bien esos hechos no son nuevos, a su juicio existe “un retroceso respecto de la velocidad con que se reacciona y la profundidad con que se está actuando”.

Ante este escenario, Desbordes instó al Mineduc a reaccionar con premura.

“No podemos seguir con estas demoras. Tiene que actuarse rápido”, subrayó, y remarcó: “Se tiene que inmediatamente pedir que Carabineros intervenga para lograr las detenciones en flagrancia de estos verdaderos delincuentes que están todos los días dañando más y más la educación pública y los liceos más emblemáticos de Chile”.