Gobierno abre la puerta a modificar el Registro de Vándalos: “Estamos disponibles para mejorar las disposiciones originales”

Durante este lunes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, participaron en la Comisión de Seguridad de la Cámara para abordar la discusión en general del proyecto que crea el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades.

En cuanto a los eventuales perjuicios que podrían enfrentar las personas incorporadas en este registro, Alvarado aclaró que “este proyecto no altera el principio general de publicidad en las actuaciones jurisdiccionales”, puesto que las “sentencias condenadoras hoy día ya son públicas”.

Sin embargo, adelantó que se podrían ingresar modificaciones a la iniciativa.

“Tratándose de la información que dispone el registro, si se estima necesario, en el debate en particular se pueden, a lo mejor, incorporar categorías, niveles o referencias al tipo de infracción que origina la inscripción, o también alguna regulación sobre quiénes pueden consultarlo”, expuso Alvarado.

Además, enfatizó la disposición del Ejecutivo para discutir este punto.

“Dejar claro que ello no cuestiona la constitucionalidad del registro en sí mismo, sino únicamente la forma en que la información es presentada. Si hay preocupación sobre esta materia, quiero transmitir que nosotros estamos disponibles para poder mejorar las disposiciones originales de este proyecto“, afirmó.

Por su parte, el titular de Seguridad reconoció ante la prensa que “existen diferencias que habrá que ir abordando en la discusión particular, en las indicaciones”, y sostuvo que están “disponibles”, una vez iniciado el debate, para escuchar las distintas propuestas.

Sin embargo, manifestó que “cuando alguien daña lo que es de todos, esa reparación la pagan todos los contribuyentes. Cada municipio gasta cientos de millones de pesos en reparar los espacios públicos. Esas personas no tienen derecho a recibir lo que el resto de los contribuyentes les entrega como beneficio social”.

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