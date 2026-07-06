PDI tras delitos cometidos por falsos funcionarios: ¿Cómo identificar a un verdadero detective?

La Policía de Investigaciones (PDI) entregó detalles para identificar correctamente a funcionarios y funcionarias pertenecientes a la institución.

La medida surge como respuesta ante los hechos delictuales perpetrados por sujetos caracterizados como miembros de sus filas, por ejemplo, el episodio ocurrido en San Miguel cuando falsos PDI simulaban allanamientos para robar o los miembros del Tren de Aragua que secuestraron al disidente venezolano Ronald Ojeda en Independencia.

El más reciente ocurrió el pasado sábado, cuando cinco delincuentes se hicieron pasar por funcionarios de la PDI para ingresar a un edificio en la comuna de Independencia. Tras engañar al conserje, concretaron un violento robo al interior del recinto.

¿Cómo identificar a un miembro de la PDI?

Cuentan con dos tipos de placas: una plateada (detectives) y otra dorada (agentes policiales).

(detectives) y otra (agentes policiales). El porta credencial debe ser de color burdeo y este contiene la placa con la insignia institucional y la tarjeta de identificación ; ambos tienen el mismo número de serie .

y este contiene la ; ambos tienen el . La tarjeta de identificación incluye: Una fotografía del detective, su cargo, nombres y apellidos, y los números de cédula de identidad.

Además, tienen una clásica tenida táctica, la cual utilizan en las labores de terreno, donde el personal viste pantalón caqui, polera PDI y casaquilla con el nombre y grado del funcionario, puntualizan desde la institución.

Asimismo, en la PDI recalcan que los funcionarios y funcionarias siempre deben identificarse y mostrar su placa a quienes se la soliciten.