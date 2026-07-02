Caso Ronald Ojeda: Realizan audiencia clave para preparar juicio oral contra 20 imputados

Durante este jueves se desarrolla en el Centro de Justicia la audiencia de preparación de juicio oral por el crimen de Ronald Ojeda, exmilitar venezolano secuestrado y asesinado en febrero de 2024.

La instancia se realiza en el edificio E, sala 612, y tiene carácter reservado, por lo que la prensa no puede acceder a la audiencia.

Audiencia reservada por el crimen de Ronald Ojeda

En total son 20 los imputados que forman parte de esta audiencia, en una causa en la que la Fiscalía apunta a la participación del Tren de Aragua y, específicamente, de la facción conocida como Los Piratas de Aragua.

Los imputados no están al interior de la misma sala donde se encuentran los persecutores, entre ellos el fiscal metropolitano Sur, Héctor Barros, y el fiscal Alex Cortés.

Por razones de seguridad y espacio, los acusados participan mediante conexión telemática desde otra sala del Centro de Justicia.

En esta etapa no se define el futuro judicial de los imputados, sino que se determina qué pruebas, peritos y antecedentes serán parte del juicio oral.

La acusación del Ministerio Público contempla delitos graves, entre ellos asociación criminal y secuestro con homicidio.

Con esta audiencia, la Fiscalía busca avanzar hacia el juicio contra los imputados, a quienes vincula con la estructura de Los Piratas de Aragua en Chile.

Ronald Ojeda fue secuestrado en febrero de 2024 y posteriormente asesinado. Su cuerpo fue encontrado en la comuna de Maipú, en un caso que provocó alta conmoción pública.

Desde el inicio de la investigación, el caso ha estado marcado por la eventual participación de integrantes del crimen organizado transnacional y por la hipótesis de un posible móvil político.

El Ministerio Público también ha señalado antecedentes que apuntan a eventuales responsabilidades fuera de Chile, entre ellas la posible participación de autoridades venezolanas.

En esa línea, la Fiscalía ya presentó un requerimiento ante la justicia de Estados Unidos para poder interrogar a Nicolás Maduro en el marco de la causa.