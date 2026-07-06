Con votos del oficialismo, Comisión de Cultura rechaza oficiar a la ministra Duco tras la controversia por los conciertos de BTS en el Estadio Nacional

El diputado del Partido Liberal (PL) e integrante de la Comisión de Cultura, Alejandro Bernales, se refirió al rechazo de la solicitud para oficiar a la ministra del Deporte, Nalia Duco, en medio de la controversia por los conciertos programados de BTS en el Estadio Nacional.

A través de X, el parlamentario publicó: “Lamento que la Comisión de Cultura rechazara nuestra solicitud de oficiar al Ministerio del Deporte para garantizar la realización del concierto de BTS en el Estadio Nacional. Lamento que la comisión llamada a proteger a los artistas decida mirar hacia otro lado”.

La votación en la comisión contó con cinco votos a favor —mayoritariamente de parlamentarios de oposición— y siete en contra. De esta forma, el oficialismo rechazó la propuesta de oficiar a la titular de Deportes.

Por su parte, el diputado e integrante de la misma comisión, Ignacio Achurra, complementó: “Al menos logramos que la Comisión invite a la ministra Duco, a representantes de las organizaciones de fans (ARMY) y a la productora DG Medios para esclarecer cómo se llegó a esta situación y buscar una solución”.

Los antecedentes de la polémica

Durante la semana pasada, el Instituto Nacional de Deportes (IND) y el Parque Estadio Nacional informaron que la decisión de rechazar la realización de los conciertos programados para los días 14, 16 y 17 de octubre de 2026 se debía principalmente a “criterios técnicos y de continuidad asociados al estado actual del campo de juego y al impacto que generaría un montaje de escenario central tipo 360°, configuración que representa el mayor nivel de exigencia posible para una superficie de césped natural híbrido como la del Coliseo Central”.

No obstante, el pasado domingo, la cartera encabezada por Duco anunció que el Gobierno recibió nuevos antecedentes técnicos por parte de la productora respecto de una nueva configuración del montaje para los conciertos, la que sí se ajustaría al cumplimiento de la normativa vigente.

Lamento que la Comisión de Cultura rechazara nuestra solicitud de oficiar al Ministerio de Deporte para garantizar la realización del concierto de BTS en el Estadio Nacional. Lamento que la comisión llamada a proteger a los artistas decida mirar hacia otro lado. Acá, la votación. pic.twitter.com/2APnnoZVBl — Alejandro Bernales 🇨🇱 (@abernales) July 6, 2026