Tras cumplir meta oncológica: Minsal inicia gira por Chile para agradecer a equipos

A 90 días del inicio del Plan Alerta Oncológica, el Ministerio de Salud (Minsal) anunció que se cumplió la meta de reducir los tiempos de espera en consulta, diagnóstico o inicio de tratamiento para 30 mil pacientes por cáncer. Para reconocer el trabajo de los equipos locales de salud, el Minsal iniciará una gira por distintas regiones del país entre este lunes 6 de julio y el 10 de julio.

A partir de hoy, la ministra de Salud, May Chomali; la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro; el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt; y el jefe del Departamento de Cáncer, Alejandro Berkovits, iniciarán el recorrido por 16 regiones con el fin de informar los resultados conseguidos, como también valorar y reconocer el trabajo de los equipos médicos y administrativos de cada región, que permitieron entregar respuesta a las personas que esperaron por una atención oncológica GES y no GES.

“Durante esta semana vamos a recorrer Chile para hacer algo muy simple, pero muy importante: decir gracias. Gracias a los miles de funcionarios y funcionarias de la salud del país que hicieron posible cumplir en 90 días con el objetivo del Plan Alerta Oncológica de reducir los tiempos de espera para 30 mil pacientes que llevaban meses esperando atención“, expresó la ministra Chomali.

“Este despliegue no es solo un reconocimiento a quienes estuvieron en los hospitales, pabellones, centros de llamados y contractibilidad, acompañando a los usuarios, sino también un mensaje de esperanza para los pacientes con cáncer, de que es posible entregarles la atención que necesitan en tiempos razonables y dejar atrás el temor y la incertidumbre que esta enfermedad genera en ellos y en sus familias. Así lo hemos hecho en estos 90 días y seguiremos trabajando para que esta nueva forma de hacer las cosas beneficie a todos los pacientes que lo requieren”, agregó la autoridad.

Datos por región

A través de un comunicado publicado en Instagram, dieron a conocer las cifras obtenidas en las regiones de Arica y Parinacota, Valparaíso, Maule y Ñuble, que equivalen al 100% de los pacientes vinculados:

Arica y Parinacota : 298 atenciones oncológicas con espera prolongada de 148 días promedio.

: 298 atenciones oncológicas con espera prolongada de 148 días promedio. Valparaíso : 2.371 atenciones con espera prolongada de 127 días.

: 2.371 atenciones con espera prolongada de 127 días. Maule : 1.884 atenciones con espera prolongada de 103 días promedio.

: 1.884 atenciones con espera prolongada de 103 días promedio. Ñuble: 687 atenciones con espera prolongada de 139 días promedio.