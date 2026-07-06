Gremio de productoras responde al Gobierno tras polémica por conciertos de BTS: “No ponemos a la venta espectáculos de manera irresponsable”

La Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (AGEPEC), a través de un comunicado, manifestó su “seria preocupación” ante la polémica por los shows de la banda surcoreana BTS en el Estadio Nacional.

El día de ayer, el Gobierno abrió la puerta para que los shows de la “boy band” puedan realizarse en el coloso de Ñuñoa; además, el Ministerio del Deporte adelantó que se presentarán ajustes a la normativa que permite realizar eventos, estableciendo multas para las productoras que vendan entradas sin contar con las autorizaciones exigidas.

El gremio descartó que las productoras pongan en venta los espectáculos “de manera irresponsable“, destacando que todo se hace “sobre la base de procesos extensos de negociación, contratación y coordinación con artistas, managers, recintos, operadores y autoridades”.

Además, calificaron que el anuncio de nuevas multas es “desproporcionado“, dado que no se abordaría la incertidumbre institucional, la fragilidad contractual de los recintos públicos y la ausencia de una política de infraestructura para espectáculos masivos, aseguró la AGEPEC.

Respecto al uso del Estadio Nacional, señalaron que esto “vuelve a evidenciar un problema estructural que el sector viene advirtiendo hace años: Chile no cuenta con infraestructura suficiente para espectáculos masivos de alta exigencia técnica, ni con un marco de usos de recintos públicos que entregue la estabilidad mínima que exige la programación internacional”.

En este aspecto, dijeron que el arriendo del Parque Estadio Nacional para los shows debe requerir de certezas, reglas previsibles y procedimientos adecuados que den mayor seguridad ante cambios sobrevinientes, los que “terminan afectando la imagen del país, a artistas, productores, trabajadores, proveedores y, sobre todo, al público”, sostuvo la asociación.

La AGEPEC advirtió que estas acciones envían “señales de incertidumbre regulatoria y fragilidad institucional“, y argumentan que el país corre el riesgo de dejar de ser “una plaza competitiva para el concierto internacional”.

En último lugar, la asociación expresó su disposición a colaborar con el fin de “compatibilizar deporte, cultura y entretenimiento, sin que una actividad compita con la otra en los mismos espacios”.