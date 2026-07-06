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Defensa anuncia modernización del proceso de pensiones de las Fuerzas Armadas

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Defensa anuncia modernización del proceso de pensiones de las Fuerzas Armadas

El subsecretario de las Fuerzas Armadas, Christian Bolívar, se reunió con representantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para dialogar respecto a la modernización de pensiones de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

En este proceso se analizará y revisará el otorgamiento de pensiones a los funcionarios y funcionarias de las instituciones que se acojan a retiro, con el objetivo de avanzar a su modernización y agilidad.

El subsecretario anunció que se están haciendo todos los esfuerzos para modernizarlo y actualizarlo, para “otorgar un servicio que satisfaga las necesidades que tiene la gente, especialmente quienes pasan a retiro y requieren que se regularice rápido su situación”, añadió.

Bolívar sostuvo que desde que inició su mandato en la Subsecretaría se habían encontrado brechas en la incorporación de tecnologías duplicidad de trámites de gestiones, que aseguran que “con algunos ajustes, podría permitir hacerlo mucho más eficiente y ajustarse al plazo que estipula la ley”.

Además, adelantó que existirán más reuniones junto a los equipos de las instituciones de la Defensa y se incorporará a profesionales del área de Tecnologías de la Información (TI) con la finalidad de “sumar al esfuerzo que está haciendo el Estado desde el punto de vista de la transformación digital y aprovechar esas plataformas para hacer que este proceso sea más eficiente”.

Respecto a lo anterior, se sumará la evaluación de los requerimientos del proceso “de tal manera de revisar si hay duplicidad o si existen necesidades de mover solicitudes de documentos de tal forma de hacerlo más breve, más simple y que las instituciones, las Fuerzas Armadas y Capredena, que es el otro organismo involucrado, puedan optimizar los tiempos”, concluyó el subsecretario.

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