Defensa anuncia modernización del proceso de pensiones de las Fuerzas Armadas

El subsecretario de las Fuerzas Armadas, Christian Bolívar, se reunió con representantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para dialogar respecto a la modernización de pensiones de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

En este proceso se analizará y revisará el otorgamiento de pensiones a los funcionarios y funcionarias de las instituciones que se acojan a retiro, con el objetivo de avanzar a su modernización y agilidad.

El subsecretario anunció que se están haciendo todos los esfuerzos para modernizarlo y actualizarlo, para “otorgar un servicio que satisfaga las necesidades que tiene la gente, especialmente quienes pasan a retiro y requieren que se regularice rápido su situación”, añadió.

Bolívar sostuvo que desde que inició su mandato en la Subsecretaría se habían encontrado brechas en la incorporación de tecnologías y duplicidad de trámites de gestiones, que aseguran que “con algunos ajustes, podría permitir hacerlo mucho más eficiente y ajustarse al plazo que estipula la ley”.

Además, adelantó que existirán más reuniones junto a los equipos de las instituciones de la Defensa y se incorporará a profesionales del área de Tecnologías de la Información (TI) con la finalidad de “sumar al esfuerzo que está haciendo el Estado desde el punto de vista de la transformación digital y aprovechar esas plataformas para hacer que este proceso sea más eficiente”.

Respecto a lo anterior, se sumará la evaluación de los requerimientos del proceso “de tal manera de revisar si hay duplicidad o si existen necesidades de mover solicitudes de documentos de tal forma de hacerlo más breve, más simple y que las instituciones, las Fuerzas Armadas y Capredena, que es el otro organismo involucrado, puedan optimizar los tiempos”, concluyó el subsecretario.