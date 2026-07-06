Matucana 100 lanza cartelera invernal: Reinterpretación de clásicos de Shakespeare y talleres para niños marcarán la temporada

El Centro Cultural Matucana 100 (M100) dio a conocer una nutrida cartelera artística y formativa diseñada especialmente para las vacaciones de invierno, la cual se extenderá durante todo el mes de julio. La propuesta del espacio cultural de Estación Central apuesta fuertemente por descentralizar el acceso a la cultura con modalidades accesibles y contenidos transversales. La programación combina el regreso de grandes tragedias de la literatura universal con una oferta pedagógica enfocada en la infancia, buscando consolidar al recinto como un punto de encuentro neurálgico para la comunidad en este periodo estival frío.

En el ámbito estrictamente teatral, la cartelera destaca por revisitar al dramaturgo inglés William Shakespeare a través de dos propuestas con enfoques completamente disímiles. La primera de ellas es “Macbeth Alamala”, a cargo de la Compañía Teatro Alamala, que se presentará entre el 2 y el 5 de julio utilizando la comedia del arte y el teatro de máscaras para abordar “la ambición, manipulación, violencia y corrupción”. Posteriormente, entre el 23 de julio y el 2 de agosto, la compañía Shakespeare & Co. exhibirá “Hamlet-Multitud”, bajo la dirección de Claudia Echenique, montaje que “revisita uno de los textos más emblemáticos del dramaturgo inglés desde una mirada contemporánea y situada en la realidad chilena”.

Por otra parte, las actividades formativas y de mediación ocuparán un rol protagónico en la parrilla invernal de la institución. Destaca el taller enfocado en el público infantil titulado “¿Cómo aparece un amigo imaginario?”, agendado para el 4 de julio y dirigido a niños de entre 6 y 12 años, el cual funcionará como antesala del estreno oficial de una obra homónima en noviembre. Asimismo, para el público adulto, el espacio abrirá el curso “Historia del vampiro en el cine y la cultura”, dictado por el especialista Jorge Letelier, abriendo una ventana de reflexión teórica complementaria a las artes escénicas de sala.

Junto a estas líneas principales, la programación de Matucana 100 sumará los espectáculos de circo contemporáneo “Escuela de Payasos”, la propuesta de memoria social “La tertulia del trueque” basada en testimonios del coro Voces Doradas de Quinta Normal, y la obra de narrativa visual “ADA”, inspirada en la supervivencia ártica de Ada Blackjack. Toda la información sobre la venta de entradas y los horarios detallados de las funciones se encuentra disponible de forma centralizada en el sitio web oficial de la organización.