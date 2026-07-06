Biministro Claudio Alvarado abre las puertas para que el PNL se sume al Gobierno: “Nosotros siempre estamos disponibles”

“Nosotros siempre estamos disponibles”. Con esas palabras, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, no cerró la puerta este lunes a que el Partido Nacional Libertario (PNL) se incorpore al oficialismo.

Las declaraciones de Alvarado se dieron tras el llamado de parlamentarios oficialistas, quienes invitaron al partido liderado por Johannes Kaiser a sumarse a las fuerzas del Ejecutivo.

“Respecto al llamado que han hecho algunos senadores a incorporar nuevas fuerzas políticas al Gobierno, nosotros siempre estamos disponibles; las puertas están abiertas“, manifestó en un punto de prensa.

La autoridad enfatizó que, pese a que dicha colectividad no es parte activa del Gobierno, “ha sido un colaborador directo, inmediato y positivo en la acción del Gobierno en el Poder Legislativo, y en ese sentido, toda colaboración y toda ayuda bienvenida sea”.

Alvarado asegura que el ritmo del Gobierno está marcado por las demandas ciudadanas

En el punto de prensa, el biministro también abordó las críticas de Kaiser respecto a que Chile Vamos establece el ritmo del Gobierno.

El biministro fue enfático al recalcar que “el ritmo del Gobierno lo marcan las demandas y las preocupaciones de la ciudadanía“.

Sostuvo que las exigencias ciudadanas, hoy concentradas en materia de seguridad, “han significado desarrollar una serie de acciones (…) para retomar procesos y acciones que combatan directamente la delincuencia, el narcotráfico, la migración irregular y las bandas delictuales”.

Por ello, señaló que han trabajado junto al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, en “un despliegue total tanto en la Región Metropolitana como en otros puntos del país”.

Asimismo, indicó que otras preocupaciones de la población guardan relación con la economía y los aspectos laborales: “Yo ya señalé y expliqué cuáles son las acciones que está desarrollando el Gobierno para generar oportunidades de empleo”.

“Por lo tanto, en resumen, yo quiero decir que la acción del Gobierno la marcan las preocupaciones de la ciudadanía y en eso estamos trabajando día a día“, añadió.