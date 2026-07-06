SLEP de Santiago condena hechos de violencia en el Instituto Nacional y pide apoyo de Ministerio de Seguridad, Carabineros y Ministerio Público

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Santiago condenó los incidentes ocurridos este lunes en el Instituto Nacional.

Durante la mañana, un grupo de encapuchados y overoles blancos alteró el normal desarrollo de las clases destrozando mobiliario del colegio. Además, lanzaron bombas molotov al personal policial.

“El Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro expresa su más profundo rechazo a las acciones protagonizadas por un grupo de 10 personas encapuchadas que alteraron gravemente el normal desarrollo de las clases y pusieron en riesgo la seguridad de la comunidad educativa y del entorno al establecimiento, a través de la manipulación de artefactos incendiarios”, señaló la institución en un comunicado.

“Hay que ser claros, hechos como los de hoy escapan de las atribuciones que tenemos como sostenedor educativo; se necesita del apoyo y colaboración de diferentes instituciones como Ministerio de Seguridad, Carabineros y Ministerio Público, entre otros actores, con los que nos hemos reunido para abordar el problema de manera integral”, se lee.

La entidad dijo que “ninguna forma de violencia tiene cabida en nuestros espacios educativos. Las manifestaciones que recurren a la intimidación, los daños o la interrupción de las clases afectan directamente el derecho de miles de estudiantes a aprender en un ambiente seguro, vulnerando el propósito esencial de un establecimiento educacional como espacio de formación, convivencia y desarrollo”.

En esa línea, se están evaluando medidas para resguardar la continuidad del proceso educativo para recuperar horas de clase afectadas. Entre ellas se encuentran “la implementación de jornadas extendidas, ajustes al calendario escolar y otras alternativas pedagógicas que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje”.

Además, desde el SLEP indicaron que presentarán “todas las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables, así como se aplicarán las máximas sanciones que estipula el reglamento interno del establecimiento en caso de haber estudiantes involucrados”.