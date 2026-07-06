Directorio ratifica a Julio Friedmann como gerente general de Enap: “Tiene a su haber los mejores resultados jamás obtenidos en la historia de la empresa”

El directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) ratificó de forma unánime su respaldo a la gestión del actual gerente general de la estatal, Julio Friedmann. El ejecutivo, quien lidera la administración de la petrolera desde noviembre de 2022 tras un proceso de selección por head hunter, recibió la confirmación oficial para dar continuidad al proyecto financiero y operacional de la firma pública. La decisión se da a conocer en medio del cumplimiento de metas clave de la compañía y la proyección de un escenario económico complejo para los próximos años en el sector energético.

La continuidad de Friedmann responde directamente al sólido desempeño financiero que ha registrado la estatal. Bajo su gestión, la firma completó en 2025 cinco años consecutivos de resultados positivos, consolidando un plan de eficiencia que permitió reducir la deuda histórica en más de US$ 2.000 millones desde su llegada al cargo, además de alcanzar niveles históricos en sus índices de producción.

El presidente del directorio de ENAP, Cristián Muga, destacó la trayectoria reciente de la administración y delineó las razones detrás de la permanencia del ingeniero civil de la Universidad de Chile. “La actual administración tiene a su haber los mejores resultados jamás obtenidos en la historia de la empresa. Sin embargo, no podemos vivir de éxitos del pasado”, explicó Muga, enfatizando el giro estratégico que deberá adoptar la estatal de ahora en adelante.

Respecto al panorama que enfrentará la compañía en el mediano plazo, el timonel de la estatal advirtió que las condiciones del mercado global obligarán a ajustar los márgenes y a extremar la eficiencia interna. “El desafío actual, en un contexto que prevemos con márgenes más estrechos, es gestionar necesidades urgentes como la disminución de costos, la estabilidad de la operación, el pleno cumplimiento ambiental y la creación de nuevas fuentes de ingresos. Desde el Directorio, creemos que Julio Friedmann es la persona adecuada para liderar la administración en este período”, concluyó Muga