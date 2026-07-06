Canciller Pérez Mackenna tras reunión con Marco Rubio en Washington: “La relación se había resentido, pero la estamos recomponiendo”

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió este lunes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington.

El encuentro entre ambas autoridades tuvo lugar en medio de la gira internacional que está realizando el canciller chileno en el territorio norteamericano, que también incluye una visita a México.

Respecto a la reunión, Pérez Mackenna sostuvo que mantuvieron “una conversación muy fructífera, donde se enfatizó la alianza estratégica que existe entre ambos países“.

En esa línea, sostuvo que “Estados Unidos para Chile es el principal socio estratégico, nuestro segundo socio comercial. Tenemos una tradición de más de 200 años de relaciones diplomáticas y, sobre todo, de amistad”.

También detalló que en la reunión se trataron diversas materias, tales como seguridad y economía, incluyendo el programa “Choose Chile”, cuyo objetivo es atraer inversiones extranjeras al país para impulsar el crecimiento económico y crear nuevos empleos.

“Le pareció muy interesante (a Marco Rubio), le gustó, así que lo dejamos invitado a promover la buena nueva de que Chile es un país que está listo para recibir inversión extranjera, y particularmente de Estados Unidos en los distintos sectores”, comentó.

Asimismo, el secretario de Estado comentó que la relación entre ambos países “se había resentido durante un tiempo, pero la estamos recomponiendo por el mejor interés de Chile”.

Agregó que “hemos avanzado mucho en estas reuniones. Esperamos que podamos seguir trabajando en la construcción de más alianzas y oportunidades para los dos”.