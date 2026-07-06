“Ante el racismo, no nos quedaremos callados”: Ministra de Deportes de Francia condena insultos de senadora paraguaya a Mbappé

(EFE)- La ministra francesa de Deportes, Juventud y Vida Asociativa, Marina Ferrari, condenó este lunes los insultos racistas expresados por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el futbolista francés Kylian Mbappé después de que la selección de Paraguay cayera eliminada en los octavos de final del Mundial, tras perder 0-1 con Francia.

A través de una publicación en su cuenta de X, la ministra se mostró “absolutamente indignada” por las declaraciones de la senadora paraguaya publicadas el pasado sábado, las cuales condenó “con firmeza” y calificó de “ataques racistas” contra el capitán de la selección francesa Kylian Mbappé.

“Estas declaraciones son abyectas, indignas y aún más inaceptables por provenir de una responsable política. Ante el racismo, no nos quedaremos callados. Al arremeter contra Kylian Mbappé, la senadora ataca todo lo que nuestro capitán representa y todo lo que nuestro país defiende: la libertad, la igualdad y la fraternidad”, denunció Ferrari.

“Todo mi apoyo a nuestro capitán, a nuestro seleccionador y a toda la selección francesa”, declaró la ministra en un post en redes sociales en apoyo al jugador del Real Madrid.

Je suis absolument scandalisée par les propos de la sénatrice paraguayenne Céleste Amarilla. La France condamne avec la plus grande fermeté les attaques racistes dont Kylian Mbappé a été la cible. Ces propos sont abjects, indignes et d’autant plus inacceptables qu’ils émanent… — Marina Ferrari (@Marina_Ferrari) July 6, 2026

Las manifestaciones de la responsable de Deportes del Gobierno francés llegan después de que el pasado sábado la senadora paraguaya Celeste Amarillo, del Partido Liberal Radical Auténtico, publicase varios mensajes en su cuenta de X en los que calificó al internacional del Real Madrid de “camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”.

“Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol”, refirió Celeste, que cerró uno de sus mensajes lamentando no “haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido”.

En otra de sus polémicas publicaciones, la senadora calificó a Kylian Mbappé de “bruto” que “no aprendió ni a escribir” y que “en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés”.

Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!! https://t.co/9TAVQoGVsb — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026