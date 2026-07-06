Brasileño fue detenido por Interpol en el Aeropuerto de Pudahuel por delitos de “alta tecnología”: Es requerido por EE. UU.

El pasado 27 de junio, durante la madrugada, personal de Interpol detuvo a un ciudadano brasileño en el Aeropuerto de Santiago.

Según reveló Informe Especial de TVN, el individuo mantenía una orden vigente de detención desde Estados Unidos, por lo que estaba bajo alerta roja.

La situación surgió en 2019, tiempo en que el hombre identificado como Waldemy Wanderley residió en Estados Unidos, donde fue parte de una agrupación delictual que adulteraba licencias de conducir robadas.

Adicionalmente, y junto a otros brasileños, Wanderley robaba desde la “dark web” números de seguro social para hacer autorizaciones falsas de transporte de especies.

De acuerdo al citado medio, a fines de junio autoridades estadounidenses enviaron a la Corte Suprema chilena la solicitud para su extradición. El proceso está a cargo de la ministra Andrea Muñoz.