Bam Margera descarta una reunión de Jackass y afirma que nunca quiere volver a ver a Johnny Knoxville

Bam Margera descartó de forma rotunda cualquier posibilidad de reunión con el elenco de Jackass, en declaraciones a Rolling Stone con motivo del estreno de ‘Jackass: Best And Last’. Aunque el especialista aparece en la película a través de imágenes de archivo, no filmó ninguna escena nueva para la producción.

“En cuanto a una reunión, no va a suceder, ni en 10 millones de años”, afirmó Margera, según reportó NME, quien indicó que planea ver la película de todos modos. El stuntman aclaró que no guarda rencor al resto del elenco, pero fue directo respecto a dos personas en particular: “Nunca quiero volver a ver a Knoxville ni a Tremaine en mi vida. Basta ya”.

Un despido que derivó en demanda y acuerdo extrajudicial

Margera fue retirado de ‘Jackass Forever’ (2022) tras supuestamente incumplir pruebas de drogas y alcohol durante la producción. Presentó una demanda contra Paramount, Knoxville y el director Jeff Tremaine, alegando un trato “inhumano y discriminatorio” y afirmando que los productores lo habían estado “preparando para fracasar”. El caso se resolvió fuera de los tribunales. Paramount había señalado anteriormente que realizó esfuerzos para apoyar su sobriedad antes de retirarlo del proyecto.

El propio Margera reconoció que esperaba recibir 5 millones de dólares por la película y que quedó “muy enojado” al enterarse de que no participaría.

Por su parte, Knoxville declaró a GQ que el grupo trazó “una línea dura” con Margera creyendo que era una oportunidad para ayudarlo, y añadió que “egoístamente” le gustaría retomar el vínculo, pero que lo respeta a su propio ritmo. En diciembre de 2023, Margera informó que alcanzó 100 días de sobriedad.