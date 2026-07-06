Expresidente Boric vuelve a La Moneda: Confirmó su participación en la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de Chile

El expresidente Gabriel Boric confirmó su participación en la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de Chile, un evento que se celebrará el jueves de esta semana y que contará con la asistencia de otros exgobernantes.

Este sería el primer encuentro entre el militante del Frente Amplio (FA) y el presidente José Antonio Kast, tras las críticas de Boric al cobro del Crédito Aval del Estado (CAE) y el rechazo del Senado al proyecto del levantamiento del secreto bancario.

“¿Dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar?”, criticó en aquel entonces en X.

Por el momento, solo el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle ha confirmado su participación en el bicentenario. Todavía queda pendiente la confirmación de la expresidenta Michelle Bachelet y de la exprimera dama Cecilia Morel, quien asistirá en representación del expresidente Sebastián Piñera.

Según reveló La Tercera, la conmemoración de los 200 años consistirá principalmente en un almuerzo de carácter protocolar.

Luego, a las 15:00 horas de este jueves, se realizará una ceremonia en el Museo Histórico Nacional.

Asimismo, durante la jornada se desarrollará el Juramento a la Bandera, dado que aquel día se celebra el Día de la Bandera en el país