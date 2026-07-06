¿Se acerca el calor a Santiago? ¿Lluvias para el fin de semana?: Revisa el tiempo para esta segunda semana de julio en Chile

Las bajas temperaturas parecen quedarse atrás esta semana en Chile, según señala Laura Batista meteoróloga de Meteored.

En conversación con CNN Chile AM, la experta planteó que para la zona norte el calor podría aumentar incluso sobre los 35 °C en algunos sectores como es el caso de Pica.

En las zonas de Antofagasta y más hacia el centro de la precordillera en Copiapó las máximas podrían llegar hasta los 30 °C.“Incluso el martes va a ser un día bastante caluroso”, señaló la meteoróloga. Estas temperaturas se extenderían hasta este miércoles 8 de julio donde volverían a presentar bajas.

Para la Región Metropolitana, posterior al día lunes se podría notar un leve aumento de las temperaturas, se esperan que las mínimas superen los 0° C e incluso en la máxima, se espera que llegue sobre los 20 °C en Santiago, al menos para las jornadas del lunes y el martes, según informó el aviso de Meteored.

Durante los próximos días, en gran parte de la zona centro-sur se podrá notar un aumento de las mínimas, por lo que se encontrará mas templado, por lo que no se esperan heladas al menos para el lunes y el martes de esta semana.

La experta señala tener precaución ya que estos días, se acercaría un sistema frontal directo en la Patagonia que llegaría a Magallanes y a la región de Los Lagos y de La Araucanía, sobre todo para las zonas precordilleranas de la zona sur ya que se las lluvias serían intensas y podrían acumular hasta 100 milímetros.

Afirma que podremos observar tres sistemas frontales desde la patagonia. Uno de ellos efectivamente llegaría hasta la zona central en la región Metropolitana y las costas de la región de Valparaíso durante la jornada del viernes, por lo que se esperan lluvias para este día.

“Sí hay un sistema frontal, las temperaturas suben un poco porque la nubosidad efectivamente hace que no disminuyan tanto, pero si tuviéramos una condición un poco más estable, como lo que ha pasado durante los últimos días, las temperaturas bajan, por eso vemos las diferencias entre el sector más austral del país”, afirma Laura Batista.

Aunque no se van a registrar heladas, la experta destaca que es importante seguir abrigándose en las mañanas, ya que la sensación térmica aun es baja.

¿Qué pasa con el fenómeno de El Niño?

Cuando El Niño comienza a desarrollarse, no se notan inmediatamente los efectos, Laura señala que “hemos visto como efectivamente las temperaturas a nivel superficial del mar en la zona del Pacífico Tropical, la anomalía ha ido aumentando de a poco y eso implica que efectivamente tenemos un Niño en desarrollo, lo que pasa es que todavía es débil, todavía se está reacomodando como te decía la atmósfera y ya comienzan a verse algunos pulsos de precipitaciones bastante intensos”, destaca Laura.

Por lo que estos días podremos observar como este fenómeno se instala en nuestro país.