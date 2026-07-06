Julian Casablancas matiza sus dichos sobre los “sionistas estadounidenses” y apunta contra la expansión israelí

El vocalista de The Strokes, Julian Casablancas, ofreció una extensa aclaración de los comentarios sobre los “sionistas estadounidenses” que lanzó en abril durante el programa viral SubwayTakes. En una intervención ante la Oxford Debate Society el 28 de mayo, cuyas imágenes se difundieron el 3 de julio, el músico sostuvo que “la expansión es el concepto clave” para entender su postura, más allá de un nacionalismo vago. “Puedes amar a Inglaterra y querer que esté segura sin querer que controle India”, ejemplificó.

“Un silbato para perros”

Casablancas trazó una línea entre los partidarios de las fronteras reconocidas internacionalmente —las líneas verdes— y “los buenos viejos tipos colonos que disparan a los palestinos y toman casas a diario” , a quienes calificó de “un poco locos”. Añadió que cuando la defensa de Israel se limita a frases como “Netanyahu es el problema” o “Israel tiene derecho a existir”, se corre el riesgo de emitir “una especie de silbato para perros” que, accidentalmente, apoya la supremacía judía y blanca.

Sobre su frase original —“los sionistas estadounidenses obtienen los beneficios de las personas blancas privilegiadas, pero hablan como si fueran personas negras durante la esclavitud”—, admitió que debió precisar: “Debería haber dicho expansionistas sionistas de estilo colono”. En su defensa, recordó que “ya llevaba nueve tomas” y que el programa le pidió la opinión más controvertida que tuviera.

El largo activismo del músico

Según reportó NME, Casablancas firmó una carta abierta en 2021 en apoyo a los derechos palestinos y ha instado al boicot de actuaciones en Israel. En Coachella, The Strokes cerraron su presentación con un montaje que denunciaba a líderes derrocados por la CIA, la voladura de la última universidad en Gaza y la destrucción de centros educativos en Irán.

A eso se suma el inminente lanzamiento de ‘Reality Awaits’, el séptimo álbum de la banda, que sale el 24 de julio bajo Cult Records/RCA, grabado en Costa Rica con Rick Rubin. La gira mundial que lo acompañará incluye el O2 de Londres y marca su primera ruta completa por el Reino Unido e Irlanda en más de veinte años.