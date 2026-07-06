“Es despreciable e indigna de su cargo”: Mbappé estalla en redes sociales contra senadora paraguaya que lo insultó con dichos racistas

La eliminación de Paraguay ante Francia por los octavos de final del Mundial 2026 sumó una polémica fuera de la cancha, luego de que el delantero Kylian Mbappé respondiera duramente a una senadora paraguaya que lo insultó con dichos racistas.

Se trata de la legisladora Celeste Amarilla, quien publicó una serie de mensajes en redes sociales contra el atacante francés tras el partido que dejó a la selección guaraní fuera de la Copa del Mundo.

En sus publicaciones, Amarilla tildó a Mbappé de “camerunés resentido” y utilizó otras expresiones racistas para cuestionar su actitud durante el encuentro.

Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!! https://t.co/9TAVQoGVsb — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

Mbappé responde a senadora de Paraguay

Dos días después de los mensajes de la parlamentaria, Kylian Mbappé respondió a través de redes sociales y cuestionó directamente a la legisladora paraguaya.

“Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”, escribió el delantero francés.

El jugador también sostuvo que los dichos de Amarilla terminaron opacando la campaña de Paraguay en el torneo.

“Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo”, agregó.

Los dichos racistas de Celeste Amarilla

La controversia comenzó después del triunfo de Francia sobre Paraguay, resultado que instaló al equipo europeo en la siguiente ronda del Mundial.

Tras el partido, Amarilla publicó duros mensajes contra Mbappé, en los que recurrió a referencias racistas sobre el origen familiar del jugador y cuestionó su vínculo con Francia.

La situación generó críticas por el tono de los comentarios y por tratarse de una autoridad en ejercicio.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Francia eliminó a Paraguay del Mundial 2026

El cruce entre Francia y Paraguay terminó con victoria francesa en los octavos de final del Mundial 2026.

El resultado dejó fuera a la selección sudamericana, que venía de una destacada campaña en el torneo.

Sin embargo, la polémica posterior instaló el foco en los comentarios de la senadora y en la respuesta de Mbappé, quien cerró su mensaje afirmando que no permitirá que personas como ella tengan libertad para propagar “su odio y su racismo por todo el mundo”.