Todo un “catbinero”: La historia de Naruto, el gato adoptado por Carabineros de Porvenir

Con uniforme y apodos como “General Michi”, Naruto se ganó el corazón de la comunidad y de miles en internet.

Esta semana se volvió viral un tierno gatito que conquistó las redes: se trata de Naruto, conocido como el “Catbinero”, quien fue adoptado por Carabineros de la Tercera Comisaría de Porvenir, en la Región de Magallanes.

Hoy, el felino forma parte de la rutina diaria de la unidad, donde no solamente acompaña a los funcionarios, sino que también entrega cercanía y contención a quienes acuden a realizar denuncias o trámites en la comisaría.

“Estaba aterrorizado y con miedo”

Naruto fue rescatado por el cabo Cristian Garrido, quien relató que “estaba en el servicio de guardia y me percaté que había un gatito que estaba huyendo de algunos perros, entonces como lo vi que estaba aterrorizado y tenía miedo —además ese día estaba con mucho frío— lo entré”, sostuvo.

Desde entonces, se transformó en la inesperada mascota policial y hasta recibió apodos como “General Michi” y “Catbinero”. Pero su rol va más allá de lo simbólico: también acompaña a quienes llegan a la unidad en busca de ayuda.

“Sirve como contención para las víctimas que llegan aquí a la guardia, porque el Cristian cuando está de guardia aquí en la tercera comisaría, él se acerca donde las víctimas que llegan con delitos de mayor connotación social y le hacen cariño y le sirve como contención”, agregó el carabinero Ricardo Tereucan.