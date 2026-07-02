Cadena de hamburguesas desembarca en Viña del Mar con inversión de $550 millones y llega a 24 locales en Chile

Streat Burger inauguró este viernes su primer local en Viña del Mar, en el Mall Espacio Urbano (Avenida Benidorm 961, locales 47-48), con una inversión de 550 millones de pesos.

Se trata de la apertura número 24 a nivel nacional y la primera en una ciudad distinta de Santiago, sin considerar los establecimientos de carretera.

Una década de operación y el salto a regiones

La marca cumple diez años en 2026 y desembarca en la Ciudad Jardín con una propuesta que incluye smash burgers preparadas al momento y helados de su línea Streat Ice Cream.

El gerente general, Javier González, calificó la llegada como “un hito muy importante” y subrayó que Viña del Mar “cuenta con una sólida cultura gastronómica y un gran movimiento durante todo el año”.

El nuevo punto combina atención presencial con reparto mediante aplicaciones de delivery y fortalece la presencia de la compañía en la Región de Valparaíso, donde ya operaba en Copec Placilla. Con este movimiento, Streat Burger consolida su plan de expansión hacia las principales ciudades del país.